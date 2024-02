Comment télécharger une vidéo YouTube ?

Vous souhaitez télécharger des vidéos YouTube afin de pouvoir les regarder ensuite sans connexion Internet ? Les applications proposant ce service sont légion et ce tant sur smartphone que sur ordinateur. Découvrez notre sélection.

Le catalogue de YouTube est très hétéroclite. Vous pouvez y trouver une grande variété de contenus informatifs, reportages, décryptages, conférences et autres tutoriels sur des sujets sérieux. Les adeptes des contenus plus légers sont également servis entre les vidéos humoristiques, les pranks et autres vlogs. Sans oublier, les clips musicaux, les concerts, les résumés des joutes sportives et les vidéos insolites qui trônent en bonne place.

Mais si vous lisez cet article, c’est que vous souhaitez savoir comment télécharger des vidéos YouTube sur votre appareil. Une telle manœuvre présente plusieurs avantages. Si la vidéo téléchargée est supprimée de la plateforme (chose qui arrive fréquemment), vous pouvez tout de même la lancer quand bon vous semble. De même, cela vous permet d’éviter la publicité sur YouTube qui va devenir plus difficile à passer.

Pour télécharger des vidéos, il existe une myriade d’outils accessibles gratuitement. Logiciels, applications mobiles, services en ligne… Vous avez littéralement l’embarras du choix ! Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous avons concocté une sélection des services incontournables.

Avant d’évoquer les outils tiers, impossible de ne pas citer YouTube Premium, le service d’abonnement de la plateforme de Google. Outre la suppression des publicités, YouTube Music et la lecture en arrière-plan, celui-ci vous permet de télécharger des vidéos afin des les visionner plus tard sans connexion. Avec cette méthode, les vidéos téléchargées seront toutefois uniquement accessibles dans l’application YouTube.

Lancez la vidéo convoitée.

Cliquez sur Télécharger .

. Sélectionnez ensuite la qualité voulue puis lancez le processus.

Vous pourrez ensuite visionner la vidéo dans la section Téléchargements de votre compte.

Si YouTube lance un compte à rebours insupportable contre Adblock, c’est aussi pour faire la promotion de cette offre payante. Bien pratique si cela ne vous dérange pas de payer.

Si vous ne souhaitez pas débourser 11,99 euros par mois, de nombreuses alternatives sont disponibles. Vous pouvez notamment utiliser un logiciel calibré pour télécharger une vidéo YouTube sur votre PC. Il en existe toute une tripotée mais il faut se méfier. Certains logiciels sont limités si vous snobez la version payante. D’autres installent malicieusement des adwares très agaçants.

Nous vous suggérons d’opter pour ByClick Downloader. Cet outil intuitif et sécurisé permet de télécharger des vidéos et de sélectionner la qualité et le format souhaités. Après l’avoir installé, télécharger une vidéo YouTube devient un jeu d’enfants :

Lancez la vidéo YouTube sur votre navigateur.

sur votre navigateur. Une fenêtre de dialogue va vous proposer de la télécharger.

Lancez la procédure puis patientez le temps qu’elle se télécharge.

À noter qu’il est aussi possible de copier l’adresse URL de la vidéo pour la coller directement dans ByClick Downloader. À vous de configurer vos préférences dans les réglages (format et qualité par défaut, raccourcis, etc).

Alternativement, il est possible de télécharger des vidéos en passant par VLC, le célèbre lecteur multimédia gratuit. Voici la marche à suivre :

Copiez l’adresse de la vidéo YouTube à télécharger.

Ouvrez VLC puis cliquez sur Nouveau Flux dans la section Vidéo .

dans la section . L’adresse copiée va se coller automatiquement dans le barre.

Cliquez ensuite sur la flèche orangé pour récupérer le flux vidéo.

Lancez la vidéo puis ouvrez les Outils > Informations sur le média.

> Identifiez la ligne Emplacement puis copiez l’adresse indiquée.

puis copiez l’adresse indiquée. Collez la dans votre navigateur pour afficher votre vidéo.

Faites enfin un clic droit sur la vidéo puis sélectionnez Enregistrer la vidéo sous.

Incompatibilité avec l’OS, manque de stockage… Certaines personnes rechignent à installer un logiciel tiers sur leur machine. Pour télécharger une vidéo YouTube, ils peuvent passer par l’un des multiples outils que l’on retrouve en ligne. Tous ne se valent pas. Certains déversent des publicités et épient vos données de navigation. D’autres vous poussent même à souscrire un abonnement payant.

Nous vous conseillons le service Freemake qui permet de récupérer des vidéos très simplement.

Rendez-vous sur freemake.com.

Copiez l’URL de la vidéo YouTube à télécharger.

de la vidéo YouTube à télécharger. Collez la dans le champ de saisie.

Sélectionnez la qualité souhaitée.

souhaitée. Appuyez sur Télécharger.

Vous souhaitez télécharger des vidéos YouTube sur votre smartphone Android ? Il existe bel et bien des applications offrant ce service comme TubeMate. Mais celles-ci enfreignent les CGU de la plateforme si bien qu’elles sont indisponibles sur le Play Store.

Certes, il est possible de récupérer leurs fichiers APK pour les installer manuellement. Une procédure plus fastidieuse et risquée (les fichiers APK sont parfois infectés) que nous ne recommandons pas, notamment si vous êtes un néophyte.

D’autant qu’il est tout à fait possible de passer par votre navigateur et d’ouvrir un outil en ligne comme Freemake ou notube. Il vous suffira alors de suivre les étapes mentionnées dans la section précédente pour ajouter une vidéo YouTube à votre bibliothèque.

Les applications fiables proposant ce service sont loin d’être légion sur l’App Store. Il existe une méthode très chronophage qui consiste à utiliser l’application Documents. Au vu de la complexité de la méthode, nous n’allons pas vous la détailler dans ce tutoriel. Surtout qu’il est tout à fait possible de passer par un service en ligne, comme nous avons pu le constater lors de nos tests.

Copiez l’adresse de la vidéo YouTube à télécharger.

Ouvrez l’outil Freemake (ou celui de votre choix) dans votre navigateur.

(ou celui de votre choix) dans votre navigateur. Collez l’adresse dans le champ de saisie puis cliquez sur Télécharger.

Lancez une recherche pour trouver la vidéo téléchargée (elle ne se mettra pas automatiquement dans la galerie).

Télécharger une vidéo YouTube, c’est légal ?

Dans ses CGU, YouTube précise qu’il est interdit “d’accéder à, reproduire, télécharger, distribuer, transmettre, diffuser, afficher, vendre, concéder sous licence, altérer, modifier ou utiliser de toute autre façon tout ou partie du Service ou du Contenu sauf : (a) tel que permis explicitement par le Service ; (b) avec autorisation écrite préalable de YouTube et, le cas échéant, des titulaires de droits ; ou (c) conformément à la législation applicable”.

Si l’on se fie au règlement de la plateforme et à la législation en vigueur, télécharger des vidéos YouTube avec un outil tiers est autorisé dans les cas suivants :

Vous avez obtenu la permission de l’ayant droit et de YouTube.

Vous exercez votre droit de citation en utilisant seulement un extrait bref dans un montage ou une parodie.

Le contenu que vous téléchargez est libre de droit.

Dans la pratique, YouTube ne cherche visiblement pas de noises aux personnes qui font du “stream ripping” surtout s’ils se contentent de visionner les contenus dans le cadre privé (ce qui s’apparente à de la copie privée comme quand vous enregistrez des contenus télévisuels).

À ce sujet, le député Philippe Latombe avait questionné le ministère de la Culture en 2021. C’est Emmanuelle Wargon qui avait répondu, en l’absence de la ministre de la Culture de l’époque, Roselyne Bachelot, confirmant la légalité du stream ripping :

“Cette pratique est légale et la copie qui en résulte relève de l’exception pour copie privée, telle que prévue par la loi si plusieurs conditions sont réunies : elle doit être réalisée à partir d’une source licite à la demande de l’utilisateur sans être stockée par le convertisseur, et aucun contournement de mesures techniques de protection ne doit être effectué.”

