Comment une Porsche Taycan est-elle fabriquée ? Détails en vidéo

La gigantesque usine de Zuffenhausen est une installation extrêmement automatisée de trois étages, avec de nombreux ascenseurs, des robots et environ 300 employés.

Crédit : WELT Documentary / Youtube

On peut découvrir dans la vidéo qu’une bonne partie de l’assemblage de la carrosserie de la Taycan est assuré exclusivement par des robots. Au final, le processus de fabrication de la voiture ne comprend que peu de tâches réalisées par des humains. Ceux-ci n’interviennent que lors de la mise en place des portes et de l’assemblage final (roues, sièges, logo…). Les portes sont assemblées séparément avec le verre et les composants. Ceux-ci sont destinés à rester séparés jusqu’à l’assemblage final de la Taycan.

Porsche Taycan : voici la version d’entrée de gamme de la sportive électrique

Contrairement aux usines de Tesla, des ascenseurs, des grues et des robots automatisés déplacent les composants d’un endroit à l’autre au lieu d’avoir d’une chaîne d’assemblage toujours en mouvement. Par exemple, la carrosserie et le châssis sont construits séparément et se rejoignent vers la fin du processus où ils sont fusionnés dans un processus entièrement automatisé. Chez Tesla, c’est l’inverse qui se produit. En effet, les voitures sont constamment en mouvement et passent d’un poste de fabrication à l’autre. En d’autres termes, les employés de Tesla doivent travailler sur un véhicule en mouvement.

On trouve dans la vidéo des informations complémentaires comme la taille du réseau de câbles de la Taycan qui comprend de 35,5 kilomètres de fils ou encore que la Taycan a subi 1 500 heures de tests en soufflerie. Elle a également subi une simulation de conditions extrêmes dans une pièce dédiée. La voiture est une dernière fois lavée puis inspectée par des employés avant d’être commercialisée.

La future Tesla Roadster et la Porsche Taycan mises côte à côte en vidéo

Des caractéristiques haut de gamme

Pour rappel, La Taycan Turbo S peut atteindre les 761 chevaux en pic. Elle dispose d’un couple de 1050 Nm. Elle dispose d’une boite de vitesse à 2 rapports et n’atteint que les 260 km/h en pointe. Toutefois, il ne lui faut que 2,8 secondes pour atteindre les 100 km/h et moins de 10 secondes pour les 200 km/h. Son prix de vente est de 185 500 euros. C’est le premier véhicule de production entièrement électrique à porter le badge Porsche, avec une puissance maximale de 761 chevaux (560 kilowatts).

Pour ceux qui le veulent, la vidéo est disponible ci-dessous.

La Tesla Model 3 écrase la Porsche Taycan 4S au 400 mètres départ arrêté

Source : WELT Documentary