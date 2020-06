La Tesla Model 3 écrase la Porsche Taycan 4S au 400 mètres départ arrêté

Une chaîne YouTube biélorusse a réuni sur un circuit une Tesla Model 3 Performance, une Model S P100D et une Porsche Taycan 4S. L’entrée de gamme de la sportive allemande ne fait pas le poids contre la puissance Model S, mais plus étonnamment, est aussi à la traine sur la Model 3.

Porsche a frappé fort avec sa première sportive électrique, la Taycan Turbo S. Depuis le constructeur allemand a décliné son véhicule en versions plus abordables et prévoit même un modèle moins cher encore pour le marché chinois. Mais les performances en pâtissent d’autant.

10 courses, 10 victoires pour la Tesla

Cette fois, c’est une chaîne YouTube originaire de Biélorussie qui a fait passer l’épreuve du feu à la version la moins chère des Porsche Taycan, la 4S. Elle a été opposée sur circuit à la Tesla Model S P100D et à la Model 3 Performance. Si l’on s’arrête aux chiffres, la Model S P100D délivre 588 chevaux et 1247 Nm, la Model 3 Performance offre 450 chevaux et 640 Nm de couple et la Taycan 4S dispose de 523 chevaux et 640 Nm de couple.

Il serait donc logique de voir la sportive allemande finir derrière la Tesla Model S mais légèrement devant la Model 3 Performance. Pourtant, ce n’est pas ce qui arrive en conditions réelles, à condition évidemment que la chaîne « Tesla-cars Belarus » soit impartiale. Dans les faits, la Model 3 parcourt les 400 mètres plus rapidement que sa concurrente allemande, environ 0,8 seconde plus vite en moyenne avec une vitesse de pointe sur la ligne d’arrivée supérieure de seulement 1 ou 2 km/h en moyenne.

Les détracteurs de Tesla et les fans de Porsche mettent souvent en avant la constance de la Porsche et de sa batterie de 800 volts qui permet de ne pas voir les performances se détériorer au fur et à mesure que la motorisation et surtout la batterie montent en température. Toutefois, après 10 courses, le constat est sans appel : la Model 3 Performance est tout aussi constante dans ses résultats avec son meilleur temps à 11,598 secondes et 186,2 km/h en pointe quant au plus lent, il est est de 12,202 secondes. Le Track Mode est activé pendant toute la séance.

