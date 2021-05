Comment voir la « Super Lune des fleurs » en vrai ou en ligne aujourd’hui ?

D’ici quelques heures, la Lune va passer dans l’ombre de la Terre. Il s’agira donc d’une éclipse totale. Ce phénomène est appelé « Super Lune des fleurs » en raison de son occurrence en pleine saison printanière ou « Super Lune de sang » en référence à la couleur qu’arborera bientôt la Lune. Nous vous avons d’ailleurs expliqué pourquoi la Lune devient rouge pendant une éclipse lunaire totale.

La Super Lune de sang – Crédit : NASA

Le terme « Super Lune » correspond à son orbite. En effet, la Lune sera au point le plus proche de son orbite de la Terre. Cela correspond à une distance d’environ 357 000 kilomètres. Concrètement, ceux qui pourront assister à l’éclipse totale de la Lune aujourd’hui verront notre satellite naturel un petit peu plus gros que d’habitude avec une couleur légèrement différente. D’ailleurs, les scientifiques utilisent la Lune comme miroir pour étudier la Terre pendant une éclipse lunaire.

La Super Lune de sang ne sera pas visible en France et en Europe

La Super Lune des fleurs ne sera malheureusement pas visible ni en France ni en Europe. Si vous vivez dans l’océan Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur la côte ouest de l’Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Asie de l’Est et de l’Amérique du Sud, vous pourrez voir par vous-même l’éclipse totale de la Lune qui durera 15 minutes. Elle ne sera pas aussi longue que l’éclipse de juillet 2018 qui était la plus longue du siècle, mais elle sera tout de même impressionnante à voir. La Super Lune de sang sera visible à partir de 13h11, heure française.

L’éclipse totale de la Lune sera retransmise en direct sur YouTube

Si vous ne vivez pas au bon endroit du globe, vous pourrez quand même voir l’éclipse totale de la Lune en direct sur YouTube. En effet, la chaîne « timeanddate » lancera la diffusion dès 11h, heure française.

Voici les différentes phases de la Super Lune des fleurs et les heures françaises auxquelles elles se produiront :

11h45 : début de la phase ombrale ;

13h11 : début de l’éclipse totale lunaire ;

13h19 : l’éclipse est maximale ;

13h26 : la Lune émerge de l’ombre ;

14h45 : le Soleil se lève à l’est-nord-est ;

14h52 : fin de la phase ombrale ;

14h53 : la Lune se couche à l’ouest-sud-ouest.

Source : BGR