Comment voyager au Royaume-Uni depuis la France ?

Depuis 2020 et l’entrée en vigueur des accords du Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne. Cela inclut l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galle, mais aussi l’Irlande du Nord (L’Irlande elle-même faisant toujours partie de l’Europe).

Concrètement, la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni a eu pas mal de répercussions, notamment sur le déplacement de personnes. En effet, avant 2020, votre simple carte d’identité issue d’un pays de l’UE (Union européenne) vous permettait de passer les frontières, simplifiant les mouvements de population.

Depuis 2020, c’est donc votre passeport en cours de validité qui est nécessaire pour pouvoir passer la frontière. De plus, de nouveaux frais de douane s’appliquent aux produits qui passent d’Angleterre à l’EEE (espace économique européen).

Vous avez toujours rêvé de visiter Londres (ou d’y retourner) ? Vous êtes fan de Harry Potter et voudriez vous rendre aux studios Warner situés à côté de Londres ? Vous souhaitez aller prendre des photos du monstre du Loch Ness ? Vous voulez découvrir le futur parc Universal ? Euh, ok, mais attention, votre passeport ne suffit plus !

Encore une nouveauté pour passer la frontière du Royaume-Uni

Depuis le 2 avril 2025 une nouvelle procédure est nécessaire pour les citoyens de l’UA souhaitant passer la frontière du Royaume-Uni. Équivalente à l’ESTA américain, il s’agit d’un formulaire (payant) à remplir pour tous les membres de la famille.

Ce document, nommé ETA (pour Electronic Travel Authorisation) est donc une autorisation de voyage, elle est obligatoire, et, comme dans le cas de l’ESTA, elle doit être remplie et validée avant que vous vous présentiez à la frontière. L’ETA est d’ailleurs obligatoire que ce soit pour un voyage touristique ou pour le travail (séjour de moins de 6 mois).

Le tarif est de 16 £ par document (mais pourrait évoluer avec le temps). Tout comme l’ESTA, elle est valable pour deux années et ne limite pas le nombre d’entrées et sorties du territoire. Vous devrez en faire la demande en amour de votre voyage et elle devra avoir été validée pour que vous puissiez entrer sur le territoire concerné.

Tous les citoyens de l’UE sont concernés, ou presque. En effet, l’Irlande et le Royaume Unis disposent d’accords spécifiques de mobilité qui exemptent les citoyens Irlandais de cette démarche. Notez par ailleurs que les mineurs en voyage scolaire en sont également exemptés.

Pour obtenir un ETA, vous devrez fournir les informations de votre passeport (en cours de validité) et une photo d’identité (dématérialisée ou non, vous n’aurez qu’à la scanner avec votre smartphone). De plus, seuls les moyens de paiement dématérialisés sont acceptés (carte bancaire, Apple Pay, Google Pay). Tout se fait via le site internet ou au sein de l’interface des applications mobiles UK ETA pour Android ou iOS.

L’ETA récupère donc vos informations d’identité, mais vous devrez aussi remplir un questionnaire sur vous, votre voyage, etc. Ensuite, la validation se fait dans les 72 h (hors week-end et jours fériés).

Point positif : l’ETA est lié directement à votre passeport, vous n’avez donc rien à imprimer pour passer la frontière. De plus, vous pouvez tout à fait réaliser plusieurs dossiers d’ETA à la fois (comme cela est possible pour l’ESTA) ce qui permet de s’occuper de toute la famille d’un coup.

