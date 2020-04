Confinée, une famille reproduit le générique des Simpsons

Le confinement dure maintenant depuis plusieurs semaines en France et un peu partout dans le monde. Alors pour passer le temps, certains se montrent très créatifs. C’est le cas de ce père de famille canadien, qui a déguisé toute sa famille en Simpsons pour recréer le générique mythique de la série.

L’idée est née lorsque Colleen Sutherland, qui habite la province d’Ontario au Canada, a retrouvé en rangeant son sous-sol d’anciens costumes de Simpsons qu’elle et sa famille avaient porté à l’occasion d’Halloween. Son mari Joel a alors sauté sur l’occasion pour réunir toute la famille autour de cette activité amusante et créative. Et au passage, quelque peu éducative. Au début du générique on peut en effet voir son fils déguisé en Bart recopier sur un tableau la phrase « I WILL SOCIAL DISTANCE ». Et ce n’est pas la seule scène qui a été adaptée aux conditions de quarantaine.

Au lieu d’amener sa fille, habillée en Maggie, au supermarché, la famille a simplement improvisé une caisse composée d’une table et de jouets des enfants. Les Sutherland ont toutefois légèrement enfreint les règles pour filmer Bart faire de la trottinette dans la rue. Mais le trottoir désert et le parc complètement vide en arrière-plan confirment que les enfants n’ont pris aucun risque sanitaire pour ce tournage.

Les vidéos créatives comme remède au stress du confinement

La vidéo a été publiée par de nombreux médias nord-américains. Interviewé par Global News, Joel Sutherland a expliqué que cette activité était pour lui et sa femme un moyen de protéger ses enfants du stress pendant cette période difficile. « Nous avons fait énormément de brainstorming avec les enfants pour réfléchir à la liste des plans, filmer chaque scène et les monter ensemble. », a-t-il déclaré.

Sutherland n’est pas le seul à faire preuve d’inventivité pendant ces temps de confinement. L’une des vidéos les plus remarquées ces derniers jours est celle du skieur espagnol Philipp Klein Herrero. Dans son montage en stop motion baptisé « Freeride at home », le Barcelonnais reproduit des montées et descentes en ski dans son salon à l’aide d’un simple drap blanc.

