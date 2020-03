Conservée dans une bulle depuis 1997, une BMW 740i neuve est mise aux enchères

Crédits : komfort-trans.pl

Cette BMW E38 Série 7 de 1997 a traversé le temps sans prendre une ride. Cette pièce digne d’un musée est proposée au plus offrant sur eBay. Il faudra toutefois casser sa tirelire pour sortir la belle de sa bulle.

Seulement 255 kilomètres au compteur

L’histoire de cette magnifique BMW 740i de 1997 a commencé en Pologne lorsqu’elle a été achetée par une dame de 71 ans à l’époque. Le véhicule n’a pas exactement dû lui convenir puisqu’elle n’a parcouru à son volant que 255 kilomètres avant de le ranger au garage, de manière définitive. On ne sait pas ce qui est advenu de cette dame, mais la voiture est maintenant en vente sur eBay par un vendeur au pseudonyme créé pour l’occasion « 000.255km ».

Ce qui fait la particularité de cette BMW, mis à part son très faible kilométrage, est son état de conservation absolument irréprochable. Les photographies fournies montrent un intérieur flambant neuf, un moteur qui donne l’impression de sortir de l’usine et un bas de caisse sans la moindre trace de rouille. La raison en est simple, mais surprenante : la voiture a été placée dans une bulle avec un système de renouvellement de l’air, ce qui est une solution bien plus extrême que celle dont nous vous parlions hier pour préparer sa Tesla au confinement.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez placer une enchère d’ici le 31 mars prochain. L’enchère la plus élevée est pour l’instant de 50 650 euros, soit plus chère qu’une Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, mais le prix de réserve n’est toujours pas atteint. A ce prix, vous pourrez profiter de son moteur 4,4 litres V8 de 286 chevaux, de l’ABS, l’ESP, la climatisation, des capteurs de recul, des sièges chauffants et, cerise sur le gâteau, de l’autoradio cassette. De quoi aller de pair avec votre vieux Walkman. Oubliez toutefois l’Apple Carkey avec cette BMW.

Source : The Drive