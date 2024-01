BMW s’associe avec Amazon pour marier Alexa et l’intelligence artificielle dans ses voitures

BMW et Amazon ont annoncé au CES 2024 un nouveau partenariat pour apporter l’intelligence artificielle aux voitures du constructeur allemand. Cette nouvelle technologie prendra la forme d’un nouvel assistant vocal basé sur Alexa.

© BMW

Ça y est, ChatGPT intègre nos voitures. Et si ce n’est pas ChatGPT, ce sont d’autres grands modèles de langage (LLM en anglais) qui se réservent une place à bord. C’est ainsi qu’au CES 2024 de Las Vegas, BMW a annoncé s’associer avec Amazon pour intégrer l’intelligence artificielle dans ses voitures.

L’assistant vocal en question est le fruit d’une bien étrange recette. Combinez les manuels des voitures de BMW avec Alexa, saupoudrez le tout d’un grand modèle de langage et vous obtenez un chatbot dédié à l’automobile. Celui-ci peut répondre à toutes vos questions et demandes sur le véhicule en temps réel.

Amazon et BMW proposent un outil pour découvrir votre nouvelle voiture

Amazon affirme que cet outil offre “une façon plus naturelle de découvrir votre nouvelle voiture“. Le conducteur peut lui demander comment marchent diverses fonctions comme le système d’aide au stationnement et obtenir des réponses naturelles. BMW de son côté indique que cette technologie “élimine la complexité et minimise les distractions dans la voiture“.

Outre ce rôle de manuel, le robot pourra effectuer des actions sur le véhicule par une simple demande, par exemple pour activer un mode de conduite. En outre, ce système sera entièrement intégré au système d’infodivertissement, de sorte qu’il sera possible de lui demander de mettre de la musique, d’établir un itinéraire, ou encore de régler le chauffage et la clim.

Cette annonce au CES 2024 vient seulement deux jours après celle de Volkswagen, qui s’offre les services de ChatGPT dans ses voitures. Les deux marques de voitures allemandes proposent là à peu près la même chose en matière de fonctionnalités. La différence pourra se juger surtout en pratique, car les grands modèles de langage employés diffèrent : là où Volkswagen a opté pour GPT-4 d’OpenAI, BMW préfère Alexa, qu’Amazon transforme actuellement grâce à l’intelligence artificielle.

Cependant, les deux constructeurs ne sont pas les premiers de l’autre côté du Rhin à se lancer dans l’IA. La première firme automobile à franchir le pas était Mercedes. Depuis le juin, ses clients américains peuvent opter pour faire partie d’un programme-test de ChatGPT dans leur voiture.