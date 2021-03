Cosmocats : la série culte des années 80 de retour dans un film d’animation

Les Cosmocats (Thundercats dans la version originale) seront bientôt de retour sur le grand écran. Le réalisateur de Godzilla vs King Kong travaille sur un film adapté de la série culte des années 80.

À plusieurs reprises au cours des dernières années, des rumeurs ont évoqué des adaptations de Cosmocats en film live action. L’une d’entre elles devait soi-disant être réalisée par Micheal Bay, et l’acteur Ryan Reynolds devait figurer au casting. Finalement, le supposé long-métrage n’a jamais vraiment existé, et les chats humanoïdes sont retombés dans l’oubli. Mais Warner Bros. a un nouveau projet dans ses cartons.

Les héros de la série Cosmocats – Crédit : Warner Bros.

Le studio a recruté Adam Wingard, réalisateur de Godzilla vs King Kong, déjà encensé par les critiques, pour diriger une nouvelle adaptation du show de 1985. Cette fois, il s’agira d’un film d’animation. Mais il emploiera des effets spéciaux « hyper réalistes », précise le metteur en scène. Wingard souhaite conserver l’esthétique très années 80 de Cosmocats, tout en proposant quelque chose de nouveau. Il décrit son futur long-métrage comme un « film hybride », qui « comble le fossé entre dessin animé et images d’animation ».

Cosmocats : un film fidèle à la série originale

Adam Wingard travaille sur un tout nouveau script avec l’acteur et scénariste Simon Barrett, avec qui il a collaboré notamment sur les films You’re next et Blair Witch. Wingard est un grand fan de Cosmocats. Lorsqu’il a appris qu’un projet d’adaptation existait chez Warner Bros., il a donc sauté sur l’occasion pour en prendre les reines. « C’est une immense passion pour moi. Personne sur cette planète ne connait ou n’a pensé autant aux Thnuderscats que moi. », déclare-t-il dans une interview pour le site Deadline.

Cosmocats raconte les aventures de félins humanoïdes dont le royaume est menacé par des mutants, menés par le grand méchant Mumm-Ra. Wingard promet que les héros de son adaptation ressembleront bien aux Cosmocats originaux que les fans connaissent. « Je ne veux pas réinventer leur look. Je veux qu’ils ressemblent aux Thundercats. », assure-t-il.

Pour l’instant, le projet n’en est qu’au stade de l’écriture. Aucune date de tournage n’est encore prévue. En attendant, les fans auront donc le temps de revoir les 130 épisodes de Cosmocats.

