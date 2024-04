The Last of Us saison 2 : des photos volées montrent un lieu culte du jeu de retour

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us semble en très bonne voie. Une nouvelle fuite confirme qu’un lieu emblématique de The Last of Us Part II sera bien visible dans les prochains épisodes du show de HBO.

La première saison de la série The Last of Us a relevé la difficile tâche de se montrer à la hauteur de l’œuvre de Naughty Dog. Les fans du show de HBO comme des jeux vidéo attendent donc impatiemment la suite de l’histoire de Joel et Ellie.

Plusieurs acteurs rejoindront Pedro Pascal et Bella Ramsey au casting, dont Kaitlyn Dever, qui interprètera Abby dans la saison 2 de The Last of Us. Les informations officielles concernant la série se font rares, mais une nouvelle fuite montre qu’un lieu central de The Last of Us Part II sera bien visible.

Une ville importante confirmée dans la saison 2 de The Last of Us

Dans The Last of Us Part II, les personnages traversent plusieurs lieux iconiques. Toutefois, l’aventure commence plutôt tranquillement dans la ville de Jackson, qu’Ellie et Joel visitent déjà ensemble dans le premier jeu. On y retrouve notamment le frère du protagoniste principal, Tommy.

Visiblement, la séquence de The Last of Us Part II à Jackson est en train d’être tournée, comme les clichés partagés par le compte spécialisé dans l’actualité de la licence le dévoile. Pedro Pascal et Gabriel Luna, l’interprète de Tommy, semblent en pleine action.

The Last of Us filming Jackson scenes for Season 2 🎬 pic.twitter.com/osn6gCVetb — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) April 7, 2024

Plusieurs scènes importantes se déroulent dans la ville de Jackson dans TLOU 2, mais nous n’en dirons évidemment pas plus. Des images volées donnaient déjà un premier aperçu de ce lieu emblématique de The Last of Us en janvier dernier.

Sur son compte Instagram, Gabriel Luna confirme qu’il se trouve bien à Vancouver pour le tournage de la série. Pedro Pascal n’aurait donc peut-être pas fini de tourner ses scènes de la saison 2 de The Last of Us, comme l’affirmait récemment l’insider DanielRPK. Surtout que ces clichés confirment que la production ne tourne pas les scènes dans l’ordre chronologique du jeu, ce qui n’est pas une surprise.

Rappelons que le tournage en Colombie-Britannique a débuté en février dernier et devrait s’achever en août prochain. La saison 2 de The Last of Us s’annonce particulièrement violente et éprouvante, aussi bien pour les acteurs que pour les téléspectateurs.