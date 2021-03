Godzilla vs Kong : le blockbuster reçoit ses premières critiques

Personne ne peut échapper au phénomène Godzilla vs Kong. Depuis plusieurs mois, les studios rivalisent d’ingéniosité pour donner l’eau à la bouche aux fans du monde entier. Bandes-annonces vitaminées, marketing offensif et montée en pression : tout y est pour faire du blockbuster le phénomène de l’année. Plusieurs spectateurs ont d’ores et déjà pu visionner le résultat. Et les critiques semblent largement à la hauteur des attentes. Les scènes de combat font l’unanimité et la réalisation ultra-léchée est massivement saluée sur la toile.

Le choc des titans fait déjà l’unanimité ! – Crédit : Legendary Pictures

Seule ombre au tableau : le traitement accordé aux personnages humains. Beaucoup semblent regretter que ces derniers manquent de consistance à l’écran. Mais qu’importe, le succès semble déjà confirmé pour le choc des titans.

Des scènes de combats mémorables

Sur Twitter, les critiques commencent à se dévoiler au fil des jours. Plusieurs influenceurs ou fans y vont déjà de leur analyse, faisant encore monter un peu plus l’impatience. « J’ai regardé #GodzillavsKong et j’ai vraiment apprécié les combats de monstres et l’humanité de Kong. Ils ont fait beaucoup à ce sujet. L’intrigue, les personnages humains et les explications sur les traditions sont malheureusement les plus faibles de la franchise moderne, mais je veux toujours plus de suites! » témoigne ainsi Rob Keyes.

Pour Erik Davis, « le film est tout bonnement génial. Les bagarres de monstres sont badass et grandioses. Histoire solide, distribution au cordeau, superbe musique. Un vrai Midnight Monster Movie et mon préféré des quatre films modernes Godzilla / Kong ». De son côté, Sheraz Farroqi salue « un projet divertissant, dynamique et énergisant. Les effets visuels et les scènes d’action sont incroyables. Cela promettait du grand spectacle et je peux vous dire que le public en aura pour son argent ! »

Ainsi, Godzilla vs Kong semble tenir toutes ses promesses. Les fans voulaient des combats encore plus grandioses et le cahier des charges semble avoir été parfaitement respecté. Car des scènes d’affrontements, il y’en a beaucoup, pas loin d’une dizaine pour être précis. Et tant pis si l’intrigue « humaine » passe au second blanc, ce n’est pas ce que le public vient chercher avec un tel film. Malgré ce défaut certain, les fans ne cachent pas leur enthousiasme. Tous espèrent désormais que la franchise perdurera encore dans le temps.

Mais en France, il faudra encore patienter jusqu’au 19 mai prochain pour découvrir le résultat. En effet, face aux annonces de confinement, Warner a décidé de jouer la carte de la prudence en revoyant encore une fois son planning de sortie. Il en va de même pour des productions très attendues comme Mortal Kombat ou encore Tom & Jerry .

Source : Screenrant