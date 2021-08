Cowboy Bepop : premières images de l’adaptation live-action sur Netflix

Le live-action du célèbre animé se dévoile – Crédit : Netflix

Netflix se positionne en termes d’adaptations de grands noms venus du Japon. Le service de streaming propose déjà Castlevania et prépare une série Resident Evil. Sans oublier la rumeur d’un projet Pokémon et d’autres transpositions de jeux vidéo. Et prochainement, le leader de la SVOD au programme chargé pour août va proposer une autre adaptation attendue. Celle de Cowboy Bebop, célèbre série animée japonaise du studio Sunrise, née en 1998. Et en attendant, Netflix dévoile les premières images de sa production en prises de vues réelles (live-action).

Yoko Kanno de retour à la musique pour cette adaptation

See you Space Cowboy…



La série Cowboy Bebop, le 19 novembre. pic.twitter.com/cCIlxQRFB1 — Netflix France (@NetflixFR) August 23, 2021

Cowboy Bebop est une institution chez les amateurs de culture japonaise. En plus de la série animée, un long-métrage est né en 2001 en plus de mangas signés Hajime Yatate et Yutaka Nanten, respectivement au scénario et au dessin. Et Netflix est désormais chargé de l’adaptation en prises de vues réelles (ou live-action) avec plusieurs photos dévoilées. On découvre John Cho en Spike Spiegel, Daniella Pineda en Faye Valentine et Mustafa Shakir en Jet.

Et que les amateurs ayant peur d’une adaptation ratée se rassurent. Shinichiro Watanabe, réalisateur de la série originale, est consultant sur ce projet. Netflix annonce également le retour de Yoko Kanno à la musique. Cette dernière s’occupe de la bande-originale de Cowboy Bepop.

Une sortie proche pour cette nouvelle version

Autre bonne nouvelle : la sortie de Cowboy Bepop est proche. Netflix dévoile la date de début de diffusion de la série, le 19 novembre 2021. Un synopsis officiel a également été partagé.

2071. Suite à un accident survenu sur la Lune, la vie sur la planète Terre est devenue impossible. Les Humains ont dû partir, coloniser d’autres planètes. Cet exode a créé un chaos dans tout l’univers, laissant une totale liberté aux criminels les plus dangereux. Un vrai terrain de jeu pour les chasseurs de primes. Parmi cette clique : le Bebop, un vaisseau spatial abritant Spike Spiegel et Jet…

Reste à savoir si cette adaptation sera réussie ou pas. La réception de ces images suscite des échanges chez les fans. Mais Netflix semble maîtriser sa formule d’adaptations. On peut donc faire confiance au géant du streaming pour offrir la série en prises de vues réelles que les spectateurs attendent.

Source : Actualitté