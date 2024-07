Les premières images de Gladiator 2, les comptes Essentiel disparaissent de Netflix, c’est le récap’ de la semaine

Bonne nouvelle pour les amateurs de simulation automobile et les fans de Gladiator, on vous dévoile cette semaine les premières images de Assetto Corsa 2 et de la suite du film de Ridley Scott. Alors que Netflix commence à supprimer certains comptes Essentiel, Animeflix ferme subitement ses portes et Z-Library pourrait bientôt en faire de même.

Des nouvelles de Gladiator 2

Alors que le film sortira en salles le 13 novembre 2024, les premières images de la suite de Gladiator ont été dévoilées et l’on peut s’attendre à un film sublime. Ridley Scott est à nouveau aux commandes et la qualité visuelle sera assurée par le même directeur de la photographie que dans le premier opus, John Mathieson. Gladiator 2 se déroule 20 ans après les aventures de Maximus et l’intrigue se concentre autour du personnage de Lucius, le fils de Lucilla et Maximus. La première bande-annonce sera diffusée le 9 juillet.



Lire > Gladiator 2 : voici les premières images de la suite tant attendue du chef-d’œuvre de Ridley Scott

Netflix dit Adieu à l’abonnement Essentiel

Si vous êtes abonné à la formule Essentiel sur Netflix, préparez-vous à devoir changer d’offre. En effet, la plateforme a déjà commencé à supprimer les comptes Essentiel de certains utilisateurs au Canada et au Royaume-Uni, et devrait contraindre les abonnés français à basculer vers un autre abonnement dans les semaines ou les mois à venir.

Lire > Netflix supprime les comptes Essentiel, les abonnés doivent changer de formule

© Envato, Netflix

Le célèbre site Animeflix est désormais fermé

Personne ne s’y attendait et pourtant Animeflix ne semble pas avoir été épargné par la justice française. En effet, l’un des plus célèbres sites de streaming illégal d’animés a fermé ses portes, au grand dam des amateurs d’animation japonaise. Les raisons précises de la fermeture du site n’ont pas été révélées, mais les problèmes de droits d’auteur ont probablement joué un rôle majeur dans la décision soudaine de rendre le site inaccessible.

Lire > Streaming illégal : le géant du piratage d’animes japonais ferme ses portes

Les premières images d’Assetto Corsa 2 dévoilées

Si vous aimez la simulation automobile, vous serez ravi de découvrir les premières images de la suite d’Assetto Corsa, dont la sortie est prévue cette année sur PS5, PC et Xbox Series. Depuis la sortie du premier jeu en 2016, Assetto Corsa est devenu une référence pour les amateurs de sim racing. À en croire les premières images d’Assetto Corsa EVO, le troisième opus de la franchise, on peut s’attendre à des voitures sublimes, des textures, des reflets et une expérience de conduite particulièrement réaliste.

Lire > Assetto Corsa 2 se dévoile en images sur PC, PS5 et Xbox Series X, c’est prometteur

La bibliothèque Z-Library serait-elle en danger ?

C’est ce que laisse en tout cas penser la nouvelle demande de blocage du Syndicat national de l’édition. Le SNE a en effet déposé une assignation le 21 mai dernier, affirmant que Z-Library cause un « préjudice considérable » aux éditeurs, notamment Bayard, Robert Laffont, Flammarion ou encore Fayard. Si la justice tranche en faveur du SNE, la bibliothèque virtuelle pourrait fermer ses portes et priver les utilisateurs de millions de livres actuellement disponibles gratuitement.

Lire > Ce site pirate qui propose des millions de titres gratuits bientôt bloqué en France ?

© Envato

Notre test de la semaine

Beats Solo Buds : des écouteurs d’entrée de gamme plutôt séduisants

Apple propose ici ses premier écouteurs true wireless à moins de 90 euros et notre test nous a plutôt conquis. Excellente autonomie, design agréable et confortable, intégration parfaite avec iOS, partie audio qualitative, les Beats Solo Buds affichent un bon rapport qualité/prix. Cela étant dit, on peut malgré tout trouver mieux chez certains concurrents, car les Beats ne proposent que la réduction de bruit passive, ils ne possèdent pas d’équaliseur et de signature audio et ils ne résistent pas bien aux éléments. À noter également que le boîtier ne recharge pas les écouteurs.

Lire > Test des Beats Solo Buds : que valent les premiers écouteurs true wireless d’Apple à moins de 100 euros ?