Creed 3 : Michael B. Jordan explique pourquoi Stallone ne sera pas au casting du film

La semaine dernière, Sylvester Stallone a confirmé qu’il ne serait pas au casting de Creed 3. Plus de 40 ans après ses débuts, Rocky Balboa doit laisser la place au personnage central de cette saga spin-off.

Sylvester Stallone dans Creed – Crédit : Warner Bros.

Dans une interview accordée au site IGN, l’acteur Michael B. Jordan, qui réalisera Creed 3, explique que les aventures de son personnage Adonis Creed constituent une nouvelle franchise à part entière. C’est pourquoi il est selon lui important de laisser la place à ce héros de se développer, sans Rocky. « C’est une franchise Creed, et nous voulons vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui à partir de maintenant. Donc, il y a toujours un respect et énormément d’amour pour ce qu’il a construit, mais nous voulons vraiment faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée. », confie Jordan.

Sylvester Stallone a incarné Rocky Balboa dans huit films. Mais en 2018, l’acteur a annoncé qu’il ne reviendrait pas dans ce rôle. Son ombre planera néanmoins toujours sur la saga Creed. « Il y aura toujours un peu de Rocky dans Adonis », commente Michael B. Jordan. L’acteur qui passera pour la première fois derrière la caméra ajoute qu’il espère que le public aimera ce qu’il est en train de préparer, et promet « quelque chose de spécial ».

Stallone prépare une série Rocky

De son côté, Stallone vient de terminer le nouveau montage de Rocky 4, dont il a évincé le robot Sico. L’acteur travaille désormais sur le script d’une série prequel au tout premier film de la franchise. L’intrigue se déroulera dix-sept ans avant Rocky. On y découvrira les origines du boxeur et notamment sa rencontre avec sa femme Adrian. Stallone n’a donc pas encore fait ses adieux à la franchise, même si le Rocky de la série sera bien sûr joué par un acteur plus jeune. À 74 ans, la star sera bientôt à l’affiche de Samaritan, dans lequel il incarne un super-héros disparu. Il sera aussi la voix de King Shark dans le nouveau The Suicide Squad de James Gunn, prévu pour août prochain.

Source : IGN