The Suicide Squad : Sylvester Stallone rejoint le casting de la suite du film !

Alors que les fans pensaient tout savoir de la suite tant attendue de The Suicide Squad, le réalisateur James Gunn vient de leur réserver une surprise de taille. Ce dernier a en effet annoncé l’arrivée officielle de Stallone au sein du casting. Ce n’est pas la première fois que les deux hommes collaborent ensemble. Ils s’étaient déjà retrouvés pour Les Gardiens de La Galaxie il y’a quelques années. La star iconique de Rocky rejoint donc les rangs d’une distribution prestigieuse.

Sylvester Stallone rejoint The Suicide Squad – Crédit : DC Films

Pour le moment, le rôle réservé au comédien est encore mystérieux. Mais si on en croit les informations relayées par Deadline, Stallone pourrait prêter sa voix au personnage de King Shark.

The Suicide Squad : Le film événement livre ses secrets

James Gunn n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’intégrer Stallone dans l’univers DC. « C’est toujours un plaisir de travailler avec mon ami Stallone et notre travail aujourd’hui sur The Suicide Squad ne fait pas exception. Bien qu’il soit une star de cinéma iconique, la plupart des gens n’ont toujours pas la moindre idée de l’incroyable acteur qu’il est » témoigne ainsi le réalisateur.

A l’instar du premier volet, The Suicide Squad 2 sera centré sur le gang des anti-héros. Ces derniers devront se battre contre une nouvelle menace encore plus terrible, que les supers-héros n’arrivent pas à contenir.

Si on en croit les dernières informations, tous les membres du casting original ne feront cependant pas tous leur retour. C’est notamment le cas de Jared Leto et Will Smith qui ont décliné l’offre du Gunn. Deux comédiennes incontournables seront bien de la partie. Margot Robbie sera de retour sous les couettes de Harley Quinn et Viola Davis reprendra le rôle d’Amanda Waller. John Cena et Nathan Fillion intègrent le film dans la peau de nouveaux personnages. On parle également de l’arrivée d’un certain Idris Elba dans la peau de Deadshot.

Outre l’arrivée de cette suite, la chaîne HBO a également confirmé la mise en production d’un spin-off tiré du film source. Celui-ci devrait être centré sur le personnage de Peacemaker. Le programme n’arriverait cependant pas sur les écrans avant 2022.

Encore quelques mois de patience, et les fans français pourront découvrir la suite de The Suicide Squad dans les salles obscures le 4 août 2021.