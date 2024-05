Crunchyroll augmente ses prix, un outil pour supprimer les pubs de Windows 11 : c’est le récap’

Tous les matins on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Mardi, on découvrait que Windows avait tué une application historique, un énorme patch pour Tekken 8, et le teasing de Bethesda pour l’arrivée de l’extension Shattered Space de Starfield. Ce vendredi au programme, c’est Crunchyroll, Windows 11, et Nintendo Switch 2. Bonne lecture !

Nintendo Switch 2 : le dilemme entre puissance et autonomie

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

Des rumeurs persistantes annoncent une Nintendo Switch 2 plus puissante que jamais. Mais quid de l’autonomie en mode portable ? D’après les Youtubeurs Moore’s Law is Dead et The Phawx, Nintendo pourrait privilégier la longévité de la batterie au détriment des performances en mode nomade. Une décision qui risque de diviser les fans de la console hybride. Cette question du sacrifice de la puissance graphique pour une meilleure autonomie n’est pas nouvelle. D’ailleurs, de nombreux appareils font déjà face à ce dilemme, mais pour la Switch 2, la décision est d’autant plus délicate que la console occupera une place unique sur le marché.

OFGB, un outil pour se débarrasser des publicités de Windows 11

Enlever les publicités de Windows 11

Ce n’est un secret pour personne, les publicités commencent à apparaître un peu partout sur Windows 11. Vous l’aurez peut-être remarqué mais, la dernière mise à jour a par exemple instauré des publicités dans le menu Démarrer. Même constat avec les publicités autour de Copilot qui commencent à envahir le système. Bref, si vous n’avez pas envie de perdre des heures à les supprimer, voici OFGB, qui se distingue par sa simplicité d’utilisation. Il suffit de télécharger le fichier exécutable depuis la page GitHub (cliquez sur Code puis Download Zip) et de l’exécuter. L’interface minimaliste présente plusieurs options claires à découvrir dans l’article.

Crunchyroll augmente considérablement le prix de ses abonnements

© Crunchyroll

Crunchyroll a profité du 1er mai, jour de repos pour la majorité des Français, pour annoncer une hausse importante du prix de ses différents abonnements. Par mail, la plateforme informe que les tarifs de tous ses abonnements augmentent dès ce mois-ci. Ainsi, l’abonnement Fan, le moins cher du service, passe de 4,99 € à 5,99 € par mois. L’abonnement Mega Fan, qui autorise à streamer sur quatre appareils en simultané, à regarder des animes hors ligne et à accéder à un catalogue de jeux gratuits, grimpe à 7,99 € par mois. Évidemment, les formules annuelles voient aussi leur prix évoluer.