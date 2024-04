Windows 11 offre enfin la compression native, Stellar Blade censure des tenues : c’est le récap’ !

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que Escape From Tarkov faisait scandale, que la Galaxy Watch 7 pourrait doubler l’Apple Watch, et que la Tesla Model S est une mauvaise élève en matière d’usure de la batterie. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : Android Auto 11.8 disponible, le capteur de glycémie intégré à la Galaxy Watch… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est Windows 11 , Stellar Blade et Helldivers 2.

Le dernier patch de Helldivers 2 ne fait pas l’unanimité

Helldivers 2

Très attendu par la communauté, le patch 01.000.300 de Helldivers 2 s’attaque à un chantier d’envergure : le rééquilibrage complet du jeu. Armes, stratagèmes, ennemis, gameplay général, tout y passe. Certaines nouveautés séduiront, d’autres moins. Notamment, la fréquence d’apparition des patrouilles ennemies a été augmentée quand moins de quatre joueurs participent à la mission. Les missions en solo à difficulté élevée seront donc désormais particulièrement dures. Aussi, le Canon Quasar, qui a été nerf puisque son délai de rechargement augmente de 5 secondes.

Des tenues d’EVE dans Stellar Blade sont censurées par Sony

Stellar Blade ne fait pas parler de lui que pour son gameplay ou son univers post-apocalyptique. Le jeu développé par Shift Up accumule les polémiques depuis plusieurs mois maintenant. Tout d’abord à cause du physique de son héroïne. Ainsi, un patch est venu modifier plusieurs tenues d’EVE, amenant une partie des joueurs à crier à la censure. « C’est le moment de boycotter le jeu », « frappez Sony au portefeuille, c’est la seule chose qu’ils comprennent » peut-on lire sur X et Reddit. En cause, la disparition de certaines tenues très légères avec le patch.

Windows 11 offre la compression native en TAR et 7Z , la fin de Winrar ?

Les utilisateurs de Windows 11 vont bénéficier d’une avancée notable en matière de gestion des archives. Les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11 introduisent la compression native des formats TAR et 7Z directement au sein de l’Explorateur de fichiers. Plus besoin de télécharger WinRAR ou 7Zip : un simple clic droit sur vos fichiers vous permettra de les compresser. Sélectionnez « Compresser vers », puis choisissez le format désiré (TAR ou 7Z). Pour plus d’options, cliquez sur « Autres options » et affinez le taux de compression. Une bonne nouvelle surtout après l’ajout du support natif des fichiers en RAR, l’année dernière. Envie d’essayer dès maintenant ? Découvrez comment dans l’article.