Nintendo Switch 2 : elle sacrifierait sa puissance au profit de son autonomie en mode portable

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

Des rumeurs persistantes annoncent une Nintendo Switch 2 plus puissante que jamais. Mais quid de l’autonomie en mode portable ? D’après les Youtubeurs Moore’s Law is Dead et The Phawx, Nintendo pourrait privilégier la longévité de la batterie au détriment des performances en mode nomade. Une décision qui risque de diviser les fans de la console hybride.

Nintendo Switch 2, le dilemme entre puissance et autonomie

La force de la Switch réside dans sa capacité à se transformer du salon en mode nomade. Sacrifier la performance graphique en mode portable pourrait donc s’avérer contre-productif. La majorité des joueurs s’attend à ce que la Switch 2 conserve un design similaire et privilégie donc le jeu en dehors du dock.

Nintendo, quant à elle, vise l’excellence sur tous les fronts. La Switch 2 doit surpasser son ainée en termes de puissance, y compris en mode portable. Mais plus de puissance rime inévitablement avec plus de consommation d’énergie. Le défi pour Nintendo est donc de maintenir ou d’améliorer l’autonomie de la batterie tout en boostant les performances.

Petit rappel sur l’autonomie actuelle des différents modèles de Switch :

Switch (avant révision) : 2,5 à 6,5 heures

Switch (après révision) : 4,5 à 9 heures

Switch Lite : 3 à 7 heures

Switch OLED : 4,5 à 9 heures

Nous vous en avions déjà parlé, cette question du sacrifice de la puissance graphique pour une meilleure autonomie n’est pas nouvelle. D’ailleurs, de nombreux appareils font déjà face à ce dilemme, mais pour la Switch 2, la décision est d’autant plus délicate que la console occupera une place unique sur le marché. Sa capacité à combiner jeu portable et console de salon risque d’être son atout majeur : réduire l’écart de performance entre les deux modes est donc crucial pour maintenir son attractivité.

Globalement, les avis sont partagés. Certains priorisent l’autonomie, surtout pour les longues sessions de jeu en déplacement. D’autres, en revanche, ne jurent que par la performance graphique et craignent une expérience de jeu dégradée en mode portable.

En attendant une communication officielle de Nintendo, la Switch 2 nous laisse face à un choix cornélien : puissance brute ou autonomie accrue ? La réponse réside sans doute dans un compromis habile entre les deux, capable de satisfaire les attentes des joueurs nomades comme des adeptes du jeu sur grand écran.