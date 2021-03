Cyberpunk 2077 : les joueurs déçus par la découverte d’une autre fonctionnalité abandonnée

Depuis sa sortie plus que chaotique, Cyberpunk 2077 divise les joueurs. Certains d’entre eux apprécient l’aventure dans Night City tandis que d’autres en ont marre des problèmes, comme le bug qui lance l’effrayant Adam Smasher à vos trousses. Quoi qu’il en soit, la majorité des joueurs est d’accord sur un point. Il s’agit des fonctionnalités abandonnées pendant le développement. Ce n’est jamais agréable de découvrir une fonctionnalité dans le jeu qui est finalement inaccessible puisque les développeurs ne l’ont pas terminée.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Par exemple, CD Projekt RED avait annoncé avant la sortie que la fonctionnalité de « Wall Run » pour courir sur les murs n’avait pas été poursuivie pour des raisons de conception. Il y a quelques mois, nous vous apprenions aussi que certaines portions inachevées de Night City avaient été découvertes. Cette nouvelle fonctionnalité découverte par les joueurs eux-mêmes a été discrètement abandonnée sans aucune explication, du moins pour le moment.

Cyberpunk 2077 a un champ de tir inaccessible

L’utilisateur Reddit « u/pablo397 » a partagé une vidéo dans laquelle il montre l’existence d’un champ de tir appelé « Recce Shooting Range » en plein cœur de Night City. Néanmoins, les portes sont toutes fermées et il n’y a aucun moyen de rentrer normalement dans ce champ de tir. Le joueur a tout de même pu montrer ce à quoi il ressemble en se servant d’un glitch. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il s’agit seulement d’une grande pièce vide. L’utilisateur a souligné que c’est « un peu étrange et décevant que le champ de tir ait été retiré du jeu ».

Il est loin d’être le seul à partager cet avis puisque son post Reddit a déjà récolté plus de 21 000 upvotes en seulement 2 jours. Si vous jouez à Cyberpunk 2077, vous savez sûrement déjà que ce champ de tir est accessible durant une mission. Les joueurs s’attendaient donc naturellement à ce qu’il soit débloqué après cette mission, mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Pour le moment, CD Projekt RED n’a pas encore réagi à ce post Reddit. Nous ne connaissons donc pas les raisons derrière l’abandon de cette fonctionnalité. Elle aurait sûrement été très pratique et divertissante pour les joueurs. Bien entendu, il est tout à fait possible que le champ de tir de Cyberpunk 2077 dont le nombre de joueurs a chuté trois fois plus rapidement que The Witcher 3 soit débloqué dans une future mise à jour.

Source : ComicBook