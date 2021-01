Cyberpunk 2077 : le nombre de joueurs a chuté trois fois plus rapidement que The Witcher 3

Cyberpunk 2077 a vu son nombre de joueurs en simultané chuter sur la plateforme Steam. Depuis sa sortie le mois dernier, le nombre de joueurs a baissé de 79%, soit trois fois plus rapidement que celui de The Witcher 3, l’action-RPG à succès de CD Projekt RED.

Après avoir été le jeu le plus attendu de l’année, Cyberpunk 2077 est rapidement devenu le jeu le plus controversé de 2020 après son lancement catastrophique. Les versions PS4 et Xbox One ont été bâclées pour sortir le jeu à temps, ce qui a poussé Sony à le retirer du PlayStation Store en remboursant les joueurs déçus.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Cela n’a tout de même pas empêché le jeu d’être un succès avec 13 millions de copies vendues sur toutes les plateformes grâce à la popularité de CD Projekt RED, le studio polonais derrière le jeu à succès The Witcher 3 : Wild Hunt. Même Elon Musk a pris le temps de jouer à Cyberpunk 2077. Quoi qu’il en soit, sa popularité commence à s’estomper rapidement.

Cyberpunk 2077 a perdu 79% de ses joueurs moins d’un mois après sa sortie

Le site GitHyp qui est spécialisé dans les statistiques de jeux vidéo a rapporté que Cyberpunk 2077 a déjà perdu 79% de ses joueurs moins d’un mois après sa sortie le 10 décembre dernier. Il est important de préciser que tous les chiffres de GitHyp concernent uniquement les joueurs PC sur Steam. La version PC étant d’une qualité largement supérieure à celle des versions consoles, il ne fait presque aucun doute que le nombre de joueurs sur consoles a dégringolé encore plus rapidement sur PS4 et Xbox One.

À sa sortie, Cyberpunk 2077 a atteint son pic de joueurs connectés en simultané. En effet, il y avait 1 048 997 joueurs en train d’explorer Night City sur Steam. Néanmoins, le nombre de joueurs connectés en simultané aujourd’hui est de « seulement » 111 119. Bien entendu, tous les jeux dénués d’un mode multijoueur baissent rapidement en popularité après leur sortie une fois que tous les joueurs qui les attendaient ont terminé la quête principale. D’ailleurs, la quête principale de Cyberpunk 2077 est plus courte que celle de The Witcher 3 : The Wild Hunt. Est-ce l’une des raisons du déclin de Cyberpunk 2077 ?

En comparaison, The Witcher 3 a perdu 79% de ses joueurs en 3 mois

Le nombre de joueurs du nouveau titre de CD Projekt RED a chuté trois fois plus rapidement que celui de The Witcher 3. Comme GitHyp l’a précisé, « bien que le jeu précédent de CDPR n’ait recueilli que 92 000 joueurs lors de son lancement en mai 2015, The Witcher 3 était toujours en mesure de conserver plus de la moitié de sa base de joueurs avec un pic de 55 000 joueurs en ligne un mois plus tard. Il a fallu 3 mois complets avant que The Witcher 3 ne perde plus de 79% de ses joueurs sur Steam ».

Ainsi, le seul espoir pour CD Projekt RED de regagner des joueurs sur PC est de corriger le jeu avec des mises à jour, comme la 1.06 qui a réglé le problème de sauvegarde. Le studio a déjà averti que deux grosses mises à jour sont prévues, une en janvier et une en février. De plus, l’arrivée du premier DLC prévu pour début 2021 devrait permettre de gonfler à nouveau le nombre de joueurs connectés en simultané sur Steam. La sortie du DLC pourrait cependant être repoussée pour laisser plus de temps aux développeurs qui travaillent activement à améliorer le jeu, et surtout à corriger les versions PS4 et Xbox One.

