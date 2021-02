Cyberpunk 2077 : Des joueurs se disent suivis par Adam Smasher

Adam Smasher peut vous suivre à tout moment – Crédit : CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 est un véritable cas d’école. Ce jeu développé par CD Projekt a été victime de son marketing agressif, promettant monts et merveilles aux joueurs. Mais à sa sortie, le 10 décembre, c’est la désillusion. Si Cyberpunk 2077 tourne bien sur PC équipés, PS5 et Xbox Series X/Series S, les versions PS4 et Xbox One sont ratées. Graphismes hideux, problèmes techniques, la liste est longue. CD Projekt s’est alors excusé, promettant une correction en 2021. Malgré tous ces défauts, le jeu est plutôt bon grâce à son immersion et monde splendide : Night City plus vivant que jamais, accompagné par une direction artistique peaufinée et une écriture bluffante. Même Elon Musk a partagé son enthousiasme, se penchant sur les implants cybernétiques présents dans le jeu. Mais si Cyberpunk 2077 fait parler de lui aujourd’hui, c’est pour un bug pour le moins… surprenant.

Des joueurs sont suivis par l’effrayant Adam Smasher

Dans Cyberpunk 2077, l’humanité est relayée au second plan. Désormais, le corps est devenu une marchandise et se voit modifié avec des implants. Le sang coule dans les rues d’une ville de Night City gangrénée par la violence, une police privée dépassée et de gros écarts sociaux. Et parmi les habitants de la ville se distingue un certain Adam Smasher, mercenaire brutal et sans compassion bossant pour Arasaka, une gigantesque multinationale. L’homme méprise l’humanité, doté d’implants de la tête au pied, et une carrure pour le moins effrayante.

Alors imaginez qu’au détour d’une rue, l’ombre d’Adam Smasher apparaisse alors que l’homme n’est pas dans les parages. C’est le bug (qui pourrait bien finir en creepy pasta) découvert par certains joueurs sur Reddit.

Plusieurs joueurs, vidéo à l’appui ci-dessus, expliquent qu’au détour d’une partie, l’ombre d’Adam Smasher est apparue. Il s’agit évidemment d’un bug, rien d’intentionnel, mais beaucoup s’amusent à parler d’un fantôme qui viendrait hanter V. Il faut dire que le mercenaire à la solde d’Arasaka est plutôt flippant.

Bien évidemment, on imagine que CD Projekt, qui a interdit un mod permettant de coucher avec Johnny Silverhand (Keanu Reeves), corrigera ce problème dans une future mise à jour. Quant à la démarche requise pour faire apparaître « Adam Smasher », personne n’a encore trouvé la méthode !

Source : Wegotthiscovered