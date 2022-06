Cyberpunk 2077 : vous pouvez enfin piloter des voitures volantes !

Une voiture volante dans Cyberpunk 2077 – Crédit : YouTube / LastKnownMeal

CD Projekt RED compte bien continuer à exploiter son RPG futuriste à l’avenir. En témoigne la sortie d’un prochain gros DLC de Cyberpunk 2077 qui n’est toutefois pas prévu avant l’année prochaine. L’éditeur exploite aussi la franchise dans une série animée intitulée Cyberpunk: Edgerunners qui sortira sur Netflix en septembre prochain.

Et si vous pensez avoir fait le tour du jeu, il est toujours possible d’apporter de la fantaisie en utilisant l’un des nombreux mods disponibles. Certes, vous ne pouvez plus coucher avec Keanu Reeves, CD Projekt RED ayant sévi. Mais un nouveau mod vient apporter une nouveauté réclamée avec vigueur depuis les premiers balbutiements du jeu : les fameuses voitures volantes pilotables.

Cyberpunk 2077 vu des cieux

Malgré l’univers futuriste développé dans Cyberpunk 2077, celles-ci manquaient à l’appel, au plus grand dam d’une partie de la communauté. Bonne nouvelle, vous pouvez désormais télécharger le mod Let There Be Flight sur Github grâce à la contribution du créateur Jack Humbert. Celui-ci vous permettra de vous balader au volant d’une voiture volante façon Retour vers le futur. Et même d’enfourcher une moto aérienne en adoptant la vue effrayante à la première personne.

Vous pourrez faire atterrir le véhicule à l’endroit de votre choix, y compris au sommet des bâtiments. Voici une petite démonstration en vidéo réalisée par le YouTubeur LastKnownMeal :

Reste une question en suspens : l’éditeur prévoit-il à l’avenir de déployer nativement des véhicules volants dans Cyberpunk 2077 ? Difficile d’y répondre formellement. Ce nouveau pan de gameplay sera peut-être inclus dans la prochaine extension programmée pour 2023, qui sait ? En attendant d’en savoir plus, n’hésitez pas à vous amuser avec le mod d’Humbert. Toujours en version bêta, celui-ci semble offrir une expérience de navigation tout à fait satisfaisante et fluide.

Pour information, l’éditeur polonais a déjà réussi à écouler plus de 18 millions d’exemplaires du jeu toutes plateformes confondues. Un score honorable au vu des vives polémiques qui ont émergé face à ses bugs.