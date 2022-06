Cyberpunk 2077 : la série Netflix se dévoile en bande-annonce

Netflix vient de publier la première bande-annonce de sa série animée basée sur Cyberpunk 2077. Il s’agit donc de Cyberpunk: Edgerunners, une série animée autonome en 10 parties réalisée par CD Projekt RED et Studio Trigger, que vous connaissez peut-être grâce à Little Witch Academia.

Cyberpunk: Edgerunners © Netflix

Netflix a dévoilé mercredi une nouvelle bande-annonce pour Cyberpunk: Edgerunners, la prochaine série animée du studio Trigger (Kill la Kill, Promare), lors de l’événement Geeked Week. La série sera diffusée sur Netflix en septembre 2022.

Une série et un jeu de plateau pour Cyberpunk 2077

Basé sur le jeu de rôle et d’action Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red sorti en 2020, Cyberpunk: Edgerunners est un anime autonome de 10 épisodes qui suit l’histoire d’un enfant de la rue essayant de survivre à Night City, une métropole futuriste obsédée par les technologies de modifications corporelles. Sans autre option, l’enfant choisit de devenir un « edgerunner » ou cyberpunk ; un hors-la-loi mercenaire prêt à tout.

Annoncé pour la première fois en 2020, l’anime sera réalisé par Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Promare) avec des dessins de personnages signés Yoh Yoshinari (Little Witch Academia). « J’ai toujours aimé le cyberpunk en tant que genre, mais j’ai toujours trouvé difficile de créer une œuvre originale » a déclaré Imaishi lors de l’annonce de l’anime. « C’est pourquoi je suis très heureux de travailler avec CD Projekt Red sur ce projet. Ce ne sera pas facile de plaire à la fois aux fans de jeux et d’anime, mais j’aime les défis » a-t-il ajouté.

Dans la foulée, un jeu de plateau autour du jeu nommé Cyberpunk 2077: Gangs of Night City – The Board Game s’est retrouvé sur Kickstarter. Il s’agira d’un jeu qui mélange « le contrôle de territoires avec des scénarios évolutifs et ramifiés qui vous guideront à travers les rues tumultueuses de Night City », selon ses créateurs.

Quant à la série, vous pouvez découvrir son teaser ci-dessous. Elle sera disponible dès le mois de septembre 2022 sur Netflix. Les sous-titres en français seront disponibles. Le studio polonais a promis de révéler plus de détails à son sujet très bientôt.