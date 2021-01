Cyberpunk 2077 : le mod qui remplace une prostituée par Keanu Reeves a été supprimé par CD Projekt RED

Les joueurs de Cyberpunk 2077 qui s’est vendu à plus de 13 millions de copies attendaient avec impatience l’arrivée des mods pour personnaliser leur expérience de jeu et créer des situations loufoques. CD Projekt RED a déployé les outils de modding officiels hier, mercredi 27 janvier. Il n’y a donc pas encore beaucoup de mods disponibles, mais la plupart servent à améliorer l’expérience et l’immersion. Par exemple, il y a déjà des mods qui permettent de changer l’apparence de V en cours de partie ou qui visent à améliorer la conduite avec les voitures et les motos.

L’apparence d’une prostituée remplacée par celle du personnage de Keanu Reeves – Crédit : DPJ / YouTube

Outre ces modifications utiles, il fallait aussi s’attendre à l’arrivée de mods sur le thème des relations sexuelles. Un joueur du nom de Catmino a donc créé un mod qui remplace l’apparence d’une prostituée, aussi appelée Joytoy dans le jeu, par celle de Johnny Silverhand, le personnage incarné par Keanu Reeves grâce à la motion capture.

Le mod pour passer la nuit avec Keanu Reeves banni en moins de 24 heures

Bien entendu, CD Projekt RED n’a pas du tout approuvé ce mod qui permet de passer la nuit avec Keanu Reeves. Moins de 24h après sa mise en ligne, le mod a été supprimé par le studio. Nos confrères de PC Gamer ont donc contacté CD Projekt RED pour obtenir plus d’informations.

Le studio a expliqué que : « notre règle la plus importante concernant le contenu généré par les utilisateurs, les mods de jeu en particulier, est qu’il ne peut pas nuire aux autres. Dans le cas des échanges de modèles, en particulier ceux qui impliquent des situations explicites, il peut être perçu comme cherchant à nuire par les personnes qui nous ont prêté leur apparence dans le but de créer des personnages dans Cyberpunk 2077 ».

En effet, Keanu Reeves n’apprécie probablement pas que son personnage soit mis en scène d’une manière aussi explicite. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo partagée par le youtubeur « DPJ », le moddeur n’a pas modifié la voix de la prostituée. Johny Silverhand parle ainsi comme Joytoy, ce qui rend la situation plus gênante qu’autre chose. Les moments les plus suggestifs ont été remplacés par un écran noir dans la vidéo. De toute façon, le personnage de Keanu Reeves reste habillé tout au long de la scène.

Les moddeurs sont libres d’utiliser les personnages fictifs, mais pas les acteurs

CD Projekt RED qui a récemment démenti avoir retiré une partie du contenu du jeu a également ajouté à PC Gamer que : « pour les personnages que nous avons inventé pour le jeu, nous vous permettons de modifier le jeu à volonté et de vous amuser. En ce qui concerne les modèles de personnes réelles à qui nous avons demandé de participer au jeu, nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de les utiliser dans toute situation qui pourrait être jugée offensante si vous n’avez pas eu leur autorisation explicite ».

Enfin, le patch 1.1 visant à corriger de nombreux bugs a été déployé sur PC, consoles et Stadia le 22 janvier. Il faudra attendre l’arrivée du deuxième patch avant la sortie du premier DLC. Nous n’avons pas encore plus de détails sur cette extension.

