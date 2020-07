Cyberpunk : Edgerunners, une série animée Netflix basée sur l’univers de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 n’est même pas encore sorti, mais son univers inspire déjà de nouvelles œuvres. CD Projekt RED s’associe avec Netflix et Studio Trigger pour créer la série animée Cyberpunk : Edgerunners. Voici son synopsis et sa date de sortie.

Crédit : CD Projekt RED

Il ne fait plus aucun doute que Cyberpunk 2077 est de loin le jeu le plus attendu de l’année. Après huit ans de développement, CD Projekt RED s’apprête enfin à sortir son jeu d’action-RPG en monde ouvert à l’atmosphère cyberpunk et dystopique. Cette fois-ci, il faut espérer que la date de sortie ne soit pas repoussée. Elle l’a en effet déjà été à plusieurs reprises. La sortie de Cyberpunk 2077 est maintenant prévue pour le 19 novembre prochain. La hype qui entoure ce jeu est de plus en plus forte. C’est donc le moment opportun pour le studio de dévoiler les œuvres basées sur le même univers.

Cyberpunk 2077 interdit aux moins de 18 ans, vous pourrez y customiser vos parties intimes

Cyberpunk : Edgerunners, une minisérie animée de 10 épisodes

Le studio CD Projekt RED a annoncé il y seulement quelques jours les comics Cyberpunk 2077 : Trauma Team. Heureusement que le premier numéro débarque le 9 septembre. Cela permettra aux joueurs de patienter un peu plus longtemps. Le studio polonais en a également profité pour annoncer l’arrivée d’une série animée disponible exclusivement sur Netflix. Il s’est donc associé à Netflix et à la firme japonaise Studio Trigger.

La série animée s’appelle Cyberpunk : Edgerunners. Elle se déroulera dans le même univers que Cyberpunk 2077, mais le scénario sera différent. D’après le communiqué officiel, nous suivrons les aventures « d’un jeune enfant des rues qui essaye de survivre dans une ville futuriste obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un edgerunner – un hors-la-loi mercenaire aussi connu sous le nom de cyberpunk ».

Enfin, Cyberpunk : Edgerunners sera une minisérie de seulement 10 épisodes. Il va falloir se montrer patient car sa date de diffusion est prévue pour 2022. Découvrez la vidéo de l’annonce de la série ci-dessous. La productrice basée au Japon, Saya Elder, revient sur les origines de la série animée chez CD Projekt RED. Les sous-titres en français sont disponibles. Le studio polonais a d’ailleurs promis de révéler plus de détails très bientôt.

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annonce une avalanche de DLC gratuits et payants

Source : Screen Rant