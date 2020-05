Cyberpunk 2077 interdit aux moins de 18 ans, vous pourrez y customiser vos parties intimes

Cyberpunk 2077 est probablement le jeu le plus attendu de l’année pour la grande majorité des joueurs consoles et PC. Le titre de CD Projekt RED est interdit aux moins de 18 ans et vous donnera la possibilité de customiser vos parties intimes.

Crédit : CD Projekt RED

Après presque huit ans de développement et une première date de sortie repoussée, l’équipe derrière Cyberpunk 2077 a largement eu le temps de peaufiner le titre à souhait. Pour rappel, c’est un action-RPG en solo jouable exclusivement à la première personne dans un monde ouvert. Niveau scénario, le joueur suit l’histoire de V qui évolue dans un univers cyberpunk et dystopique. Vous le saviez probablement déjà, mais Cyberpunk 2077 n’est pas du tout destiné à un public jeune. Il n’y a aucune censure et le joueur peut se retrouver face à de la violence crue, de la nudité, de l’alcool, de la drogue, du sexe, etc.

L’univers de Cyberpunk 2077 sera très violent

L’ERSB vient de classer le jeu pour le territoire nord-américain et, sans surprise, il est classé M (pour Mature). Le titre du studio polonais sera donc interdit aux jeunes Américains de moins de 17 ans. C’est la classification la plus élevée qui existe aux États-Unis pour les jeux vidéo. Il faut donc s’attendre à ce qu’il soit classé PEGI 18 chez nous. D’après l’ESRB et l’étiquette générique liée à sa classification, le titre va contenir du sang, du gore, de la violence intense, de la nudité, des insultes, du sexe et l’utilisation de la drogue et de l’alcool. En fait, il y a tout ce à quoi on peut s’attendre dans un jeu en monde ouvert portant sur un univers cyberpunk et dystopique.

Les détails donnés par l’ERSB sont encore plus intéressants. Le joueur a accès à toute une variété d’armes à feu et de corps-à-corps pour tuer les ennemis de toutes les manières possibles, y compris le démembrement. « Certains endroits montrent des cadavres mutilés avec des cages thoraciques ouvertes et/ou des organes/entrailles exposés. Au cours d’une quête, les joueurs aident un personnage en martelant des clous dans ses mains et ses pieds ; des cris et des effets de sang accompagnent la scène » a détaillé l’ERSB. L’alcool et la drogue seront aussi au rendez-vous puisqu’il est possible de conduire des voitures en état d’ébriété. Cyberpunk 2077 est donc très violent et gore, mais qu’en est-il de la nudité et du contenu lié au sexe ?

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annonce une avalanche de DLC gratuits et payants

Le jeu propose une customisation très poussée de son personnage…

Avec son dernier-né, CD Projekt RED est allé là où aucun studio ne s’est encore aventuré pour ce genre de jeu. Le joueur peut customiser son personnage, et notamment choisir entre homme ou femme. Mais ça ne s’arrête pas là. Tout peut être customisé, y compris les parties intimes. Pus précisément, « la personnalisation inclut l’apparence des seins, des fesses et des parties génitales, ainsi que différentes tailles et combinaisons de parties génitales ». Nous ne savons pas encore si cette customisation poussée aura un impact sur l’histoire du jeu. Des scènes de sexe à la première personne seront disponibles de manière optionnelle au cours de l’aventure, si le joueur le décide bien évidemment.

CD Projekt RED a vraiment pensé à tous les détails pour représenter la décadence qui anime la ville de Night City. Cyberpunk 2077 est attendu sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia pour le 17 septembre 2020.

Microsoft officialise la Xbox One X et la manette Cyberpunk 2077

Sources : DualSHOCKERS, ESRB