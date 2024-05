Netflix développe une série animée sur Minecraft

Minecraft est de loin le jeu le plus vendu de l’histoire. Plus de 300 millions d’exemplaires ont été écoulés depuis son lancement initial. Logiquement, son immense popularité a donné des idées aux géants du cinéma et du streaming. Un film Minecraft sortira ainsi le 2 avril 2025 dans les salles obscures. On retrouvera notamment au casting Jason Momoa, Jack Black et Danielle Brooks. De son côté, Netflix va également capitaliser sur le rayonnement du jeu cubique.

Pour ce faire, le service de SVOD a lancé le développement d’une série animée sur la célèbre franchise vidéoludique. Pour officialiser la nouvelle, Netflix a publié un court teaser sur ses réseaux sociaux. Celui-ci met en scène un creeper (créature hostile qui explose quand on l’approche). On peut ensuite admirer un immense lac de lave et un îlot sur lequel repose l’iconique N rouge entouré de chauves-souris. La mention “Coming Soon” conclut la séquence.

De quoi parlera la série Minecraft de Netflix ?

Allons nous revoir Steve, les villageois, les zombies et les autres personnages iconiques du jeu bac à sable ? Rien de moins sûr. Selon Netflix et Mojang Studios, la série animée Minecraft développera une histoire originale basée sur de nouveaux personnages. Elle permettra de montrer “le monde de Minecraft sous un nouveau jour”. Aucun détail sur l’intrigue ni sur une fenêtre de sortie potentielle n’a été dévoilé pour le moment.

A lire > Minecraft : une IA développée par Microsoft est capable de jouer seule

La série sera développée par le studio canadien WildBrain. C’est ce dernier qui était à l’œuvre pour les séries animées Carmen Sandiego et Sonic Prime diffusées sur la plateforme au N rouge. Cette collaboration survient alors que Minecraft fête son quinzième anniversaire cette année. Reste à voir si elle parviendra à séduire les abonnés. Pour rappel, voici le contenu des différents abonnements proposés par Netflix ainsi que leurs prix.