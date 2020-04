Cyberpunk 2077 : date de sortie, gameplay, prix, on vous dit tout

Cyberpunk 2077 trouve ses origines dans le jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020. Il en reprend en particulier l’univers cyberpunk et dystopique, les lieux ainsi que les personnages. Le jeu développé par le studio polonais CD Projekt RED (également derrière la série de jeux The Witcher, dont le quatrième opus serait en préparation) s’inspire aussi de certains romans de science-fiction de William Gibson, ou de films comme l’iconique Blade Runner.

Il en résulte un jeu action-RPG en solo et en monde ouvert, avec une histoire intéressante où l’on suit V, le protagoniste. La bande son est composée par Marcin Przybyłowicz, déjà à l’œuvre sur The Witcher 3.

Cyberpunk 2077 : un thème gratuit pour PS4 et un jeu de plateau

Cyberpunk 2077 : les origines

Le projet a été annoncé par le studio de développement en mai 2012, son nom Cyberpunk 2077 ayant été officialisé en octobre suivant. Il a été développé en parallèle à The Witcher 3, mais CD Projekt a dès le début indiqué le jeu sortira « quand il sera prêt« .

Quand en 2014 une partie de l’équipe de développement de Cyberpunk 2077 a été prêter main forte à celle en charge de The Witcher 3, dont la sortie était imminente (2015), cela a forcément ralenti le développement du jeu. A ce moment là, on parlait d’une date de sortie en 2015 ou 2016.

Il faudra attendre 2018 pour que le studio nous parle vraiment en détail de Cyberpunk 2077. Le jeu est à ce moment là jouable en intégrité (mais loin d’être abouti, de nombreux assets étant encore manquant ou à améliorer), exclusivement en vue à la première personne.

Cyberpunk 2077 sortira-t-il sur PS5, Xbox Series X, Switch ?

Cyberpunk 2077 est actuellement attendu sur PC, mais également sur les consoles PS4 et Xbox One. Le studio de développement indique surveiller les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), mais reste concentré sur la génération actuelle.

Le studio de développement a toutefois confirmé que Cyberpunk 2077 ne sortira pas sur PS5 et Xbox Series X à leur lancement. Dans un premier temps, il ne sera donc disponible que sur PC, PS4 et Xbox One. Les consoles next-gen bénéficieront bien d’une version spécifique du jeu, afin de tirer parti de leurs performances, mais cette version sortira plus tard. En attendant, la Xbox Series X pourra faire tourner la version Xbox One de Cyberpunk 2077.

De plus, tous ceux qui auront acheté la version Xbox One de Cyberpunk 2077 pourront profiter gratuitement de la mise à niveau vers la version Xbox One X lorsque celle-ci sera disponible, grâce à la fonction Smart Delivery. Il sera donc inutile d’acheter deux fois le jeu. En revanche, rien n’est encore acté pour la PS5 et une hypothétique rétrocompatibilité avec la version PS4 du jeu.

Pour le moment, CD Projekt RED ne parle pas d’une disponibilité du jeu sur Google Stadia. En revanche, The Witcher 3 étant apparu sur Switch assez récemment, on peut se demander si Cyberpunk 2077 traînera ses guêtres sur la console de Nintendo.

Cyberpunk 2077 : quand le mode multijoueurs sera-t-il disponible ?

Cyberpunk 2077 est prévu pour être un jeu en solo, mono-joueur. Mais CD Projekt a également indiqué travailler sur un autre jeu AAA, Cyberpunk Multijoueur. Le travail de développement restant sur Cyberpunk 2077 repousse toutefois une hypothétique sortie de Cyberpunk Multijoueur à une date postérieure à 2021.

Cyberpunk 2077 : l’un des plus beaux jeux de 2020 ?

Ces dernières années, l’éditeur nous a montré plusieurs teasers et vidéos de Cyberpunk 2077. Nous avons tout d’abord eu droit à un premier teaser en 2013, une présentation lors de l’E3 2018, puis une vidéo dévoilant 48 minutes du jeu en août 2018.

Mais c’est surtout en juin 2019, là l’occasion de l’E3, qu’une bande-annonce du jeu est présentée. Celle-ci dévoile la présence de l’acteur Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, en tant que personnage du jeu. Une autre vidéo sera publiée un peu plus tard dans l’année, avec 48 minutes de gameplay, pour le plus grand bonheur des joueurs attendant le titre.

Cyberpunk 2077 : quand sort-il ? à quel prix ?

Initialement attendu pour 2015 ou 2016 au début de son développement, Cyberpunk 2077 a eu une durée de développement relativement longue. Dès le début, le studio de développement a annoncé qu’il sortirait « quand il sera prêt« . La première véritable date de lancement annoncée a été pour le 16 avril 2020, sur PC, Xbox One et PS4.

Mais CD Projekt RED a annoncé en janvier 2020, via son compte Twitter, que Cyberpunk 2077 était finalement repoussé au 17 septembre 2020, afin de laisser le temps aux développeurs de peaufiner le jeu et d’offrir un produit « parfait« .

Si sa sortie est reportée, le prix de Cyberpunk 2077 ne varie pas pour autant. En précommande depuis quelques mois à partir d’une soixantaine d’euros, il varie de 5 € entre sa version PC et les versions consoles. Même tarif en revanche pour les éditions collector : 219,90 €. A ce prix, on a droit au jeu, bien évidemment, mais aussi à une palanquée de goodies. On y trouve pêle-mêle une statuette, un artbook, des pin’s, un guide de Night City, des écussons, un compendium du jeu et d’autres joyeusetés.

