Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annonce une avalanche de DLC gratuits et payants

CD Projekt RED promet autant de DLC et d’extensions sur Cyberpunk 2077 que sur The Witcher 3: Wild Hunt. Le studio devrait les annoncer avant le lancement du jeu toujours prévu le 17 septembre prochain sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Crédit : CD Projekt RED

Malgré l’aggravation de la crise sanitaire du Covid-19, CD Projekt RED tient son planning de développement, et nous assure que Cyberpunk 2077 ne fera pas l’objet d’un nouveau retard. Comme annoncé, le RPG le plus attendu de l’année sera lancé le 17 septembre sur PC, Xbox One et PS4. Au cours de la session de question-réponse qui a suivi le bilan d’activité annuel du studio, son CEO a tenu à rassurer les investisseurs et les fans à propos de la durée de vie du jeu. Adam Kiciński a en effet déclaré que le titre n’aura « pas moins de DLC » que The Withcer 3: Wild Hunt. Le contraire nous aurait surpris étant donné l’énorme succès du troisième volet des aventures du sorceleur qui se poursuit encore aujourd’hui, cinq ans après sa sortie.

Cyberpunk 2077 : autant de DLC et d’extensions que dans The Withcer 3: Wild Hunt

À propos des DLC et de leurs dates de sortie, Adam Kiciński promet qu’une bonne partie d’entre eux seront annoncés avant le lancement du jeu en septembre, et que le studio devrait suivre un calendrier similaire à celui de The Withcer 3: Wild Hunt. On peut donc s’attendre à recevoir deux DLC gratuits par semaine pendant les deux premiers mois après sa sortie, ainsi que deux expansions avec un contenu bien plus riche.

Concernant le multiplayer, il devrait faire l’objet d’une mise à jour spécifique qui ne verra pas le jour avant 2022. La sortie sur les consoles next-gen a été confirmée, mais la date de lancement de Cyberpunk 2077 sur Xbox Series X et sur PS5 est encore inconnue. CD Projekt RED s’est néanmoins engagé à proposer une mise à jour gratuite sur la nouvelle console Microsoft. Sur PS5, le studio ne s’est pas encore prononcé. Sony a en effet annoncé une rétrocompatibilité limitée sur la PlayStation 5.

Source : VGC