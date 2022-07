Daniel Radcliffe : la raison hilarante qui l’a poussé à jouer Harry Potter pendant 10 ans

Daniel Radcliffe est devenu mondialement connu en campant le rôle d’Harry Potter entre 2011 et 2011. Une longue aventure motivée notamment par une raison tordante.

Harry Potter – Crédit : Warner Bros. Pictures

La saga cinématographique Harry Potter a marqué son temps. Et aussi forcément ses acteurs qui continuent de nous abreuver d’anecdotes croustillantes plus de dix ans après la sortie du dernier volet. Il y a quelques mois, Daniel Radcliffe a pris le temps de démentir une rumeur persistante selon laquelle il aurait cassé plus de 100 baguettes. « Je pense qu’il y en a eu 20 maximum », précisait le comédien.

Pour rappel, Daniel Radcliffe a passé toute son adolescence sur les différents tournages de la saga. Il a ainsi grandi en même temps que son personnage tout comme ses acolytes Emma Watson et Rupert Grint. Lors de son intervention sur le podcast A24, l’acteur britannique a dévoilé une raison amusante afin de justifier sa longévité dans la peau du sorcier à lunettes.

À lire > Harry Potter : Daniel Radcliffe n’assume pas sa prestation dans les films

Harry Potter : Daniel Radcliffe préférait largement étudier sur le tournage

Chaque année, ses parents lui demandaient s’il souhaitait continuer à camper le rôle de Harry dans le film suivant. Et le garçon répondait invariablement la même rengaine : « Oui. Je déteste l’école ». Participer aux tournages successifs lui a donc permis d’éviter d’avoir à se rendre à l’école quotidiennement comme les autres enfants de son âge.

À la place, il suivait son cursus de sorcier à Poudlard, soit le rêve de nombreux fans de la saga ! Blague à part, il a tout de même continué à étudier traditionnellement sous la houlette de tuteurs sur les plateaux de tournage, s’arrêtant après avoir obtenu son A-level.

Toujours au rayon des anecdotes, Daniel Radcliffe a aussi raconté les dessous de la plus incroyable des cascades réalisées pour la franchise Harry Potter. Celle-ci a été tournée lors pour le film Harry Potter et la Coupe de feu, l’acteur devant tomber à une hauteur de 12 mètres. « J’étais accroché à une corde mais également en chute libre. Elle n’était présente que pour me rattraper à la fin. J’étais vraiment terrifié », se souvient le comédien.

Source : A24films