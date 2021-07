Harry Potter : Daniel Radcliffe partage la plus incroyable des cascades qu’il a tourné

Harry Potter, c’est une franchise au succès mondial. Imaginé par J.K. Rowling, l’univers cartonne depuis plusieurs décennies. On parle d’un futur RPG en monde ouvert ou encore une série en préparation chez HBO Max. Sans oublier Les Animaux Fantastiques, spin-off scénarisé par J.K. Rowling elle-même ! Mais les fans retiennent surtout la franchise principale. Terminée depuis un moment, les acteurs n’hésitent pas à revenir dessus comme Daniel Radcliffe. L’interprète du sorcier, confiant récemment être gênée par sa prestation, partage encore certains souvenirs. Aujourd’hui, c’est une cascade très compliquée à tourner dans Harry Potter et la Coupe de feu, quatrième épisode signant le retour de Voldemort…

C’est la cascade la plus folle de toute la franchise d’après Daniel Radcliffe. Une scène tournée dans Harry Potter et la Coupe de feu dans lequel le sorcier participe au très dangereux Tournoi des sorciers. Le jeune garçon affronte Cédric Diggory, Fleur Delacour, Victor Krum… Au moment du tournage, Daniel Radcliffe n’a que 15 ans. L’acteur ne peut donc pas tourner toutes les cascades mais a pu en faire une, gravée dans sa mémoire. Cette dernière consistait à tomber d’une hauteur de 12 mètres sur un toit !

Ils m’ont laissé faire la plus folle des cascades de ma carrière. Une chute de 12 mètres sur un toit. J’étais accroché à une corde mais également en chute libre. Elle n’était présente que pour me rattraper à la fin. J’étais vraiment terrifié. J’ai beaucoup bossé avec le département des cascades qui m’a dit que je pouvais le faire. Mais une fois sur le plateau, j’étais effrayé. J’ai réalisé que c’était un moment particulier et que je n’allais plus jamais être autorisé à faire ça.

– Daniel Radcliffe