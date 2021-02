Harry Potter : Daniel Radcliffe n’assume pas sa prestation dans les films

Daniel Radcliffe en est parfaitement conscient : Harry Potter est à l’origine de sa carrière florissante. Alors âgé de 12 ans, le jeune acteur est choisi pour devenir le visage officiel de l’apprenti sorcier. Pourtant ses parents ont bien failli renoncer à ce projet. Car le tournage imposait à l’adolescent de déménager à Los Angeles. Mais face au succès des deux premiers opus et à la prestation du jeune homme, ils changeront finalement leurs plans. Car pour beaucoup de fans, le comédien ne joue pas, il est véritablement Harry. Pourtant, avec un peu de recul, l’acteur porte un tout autre regard sur cette époque. Si Radcliffe est nostalgique, il semble surtout embarrassé par son jeu face à la caméra dans la saga.

Harry Potter ou la nostalgie de Daniel Radcliffe – Crédit : Warner Bros

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Radcliffe est parfaitement conscient que son image sera à tout jamais liée avec le jeune sorcier. Et il n’est pas toujours simple pour le jeune acteur d’assumer pleinement ses premiers pas dans l’industrie cinématographique.

Entre nostalgie et déni ?

Si Radcliffe est infiniment reconnaissant d’avoir pu vivre cette expérience déterminante dans son parcours d’acteur, il n’en reste pas moins gêné. Dans une récente interview accordée à Empire, l’acteur s’est livré à cœur ouvert sur le sujet. « Cela m’a permis de confirmer que je voulais faire ce métier pour le reste de ma vie. Mais je reste très embarrassé par ma prestation dans de nombreuses séquences. C’est comme me demander de parler de mon adolescence. Ce serait impossible pour moi de ne dégager que des sentiments positifs » témoigne ainsi Radcliffe.

Pourtant, en analysant de plus près son jeu, il y’aurait peu à redire. En effet, comme n’importe quel enfant, Radcliffe a joué la carte de la sincérité et de la naïveté lors de ses premiers pas. Et malgré un matériel scénaristique complexe, il faut bien avouer que le jeune comédien s’en est sorti à merveille. Cette expérience aura été avant tout formatrice pour le jeune homme. Radcliffe fait aujourd’hui des choix très pointus et sa palette de jeu est devenue complète avec le temps.

En se livrant, l’acteur pointe du doigt un sujet plus profond. Il semble en effet difficile pour lui de voir le temps défiler aussi vite. Car il se rend compte à quel point les années ont pu influer sur sa personnalité, ses goûts et ses envies. Pour lui, cette période ne semble finalement pas si lointaine, et pourtant. Il ne la renierait néanmoins pour rien au monde, tant elle lui a permis de confirmer sa célébrité à l’internationale.

Alors qu’un neuvième film pourrait finalement voir le jour, Daniel Radcliffe pourrait ne pas rempiler pour cette nouvelle aventure. En effet, le comédien s’est farouchement opposé aux propos régressifs et transphobes de JK Rowling. Reste à revisionner la saga dans son intégralité pour s’imprégner pleinement de cette grande aventure cinématographique et humaine.

Source : Screenrant

