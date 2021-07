Deadpool a tué de sang-froid de jeunes super-héros

Deadpool est un personnage apprécié des fans. Capable de briser le quatrième mur, l’antihéros est violent, conscient de sa propre existence, blaguant dans les pires moments. Un troisième film fait régulièrement parler et désormais, Wade Wilson appartient à Disney. Autant dire que beaucoup s’inquiètent de voir l’antihéros perdre de sa superbe chez le géant du divertissement tout public. Une chose est sûre : l’un des pires crimes de Deadpool n’apparaîtra jamais au cinéma. Comme Magneto, Wade Wilson a commis un meurtre vraiment trop répugnant pour être mis en scène sur grand écran. Cet événement a lieu dans un univers où Deadpool décide de tuer tous les héros de Marvel pour les libérer de leur condition de personnages imaginaires !

Deadpool s’en prend froidement à de jeunes personnages

Deadpool Kills the Marvel Universe Again met en scène Wade Wilson à la recherche des personnages Marvel pour les assassiner. C’est après un lavage de cerveau que Deadpool pète les plombs et tue Spider-Man, le dévorant avec Venom. L’antihéros écrase toute l’équipe des Avengers mais s’apprête ensuite à franchir une nouvelle étape impossible à voir au cinéma.

Deadpool se met à traquer la Puissance 4, équipe de jeunes super-héros avec Ms. Marvel et Moon Girl. Wade Wilson joue à cache-cache avec ces adolescents mais, après avoir mis la main dessus, les assassine froidement. La scène, hors-champ, est d’autant plus choquante que Marvel fait le choix d’une esthétique cartoonesque. Le lecteur n’a plus qu’à imaginer l’horrible sort que subissent ces jeunes super-héros. Surtout lorsque l’on sait que Deadpool a parfaitement conscience de ses actes malgré son lavage de cerveau, il ne peut rien faire pour s’arrêter.

Wade Wilson ressent des sentiments malgré tout

Deadpool regrette son geste – Crédit : 20th Century Studios

Deadpool sait même que ce monde cartoonesque est faux. « Dans ce cas, je suis content… content de ne pas savoir » prononce Wade Wilson après son horrible crime. Un crime que l’on imagine ne jamais arriver au cinéma, qu’importe le niveau de méta du personnage joué par Ryan Reynolds.

Si Deadpool est souvent dépeint comme un gag, il est en réalité bien plus que ça. Ce dernier a beau avoir conscience de sa propre existence, il ressent des émotions, a un cœur. Wade Wilson est un mercenaire totalement fou mais sait qu’il a blessé et tué beaucoup d’innocents.

