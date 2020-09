Deadpool : Cable est le seul à comprendre le secret du super-héros déjanté dans les comics

Couverture de Cable/Deadpool Annual (2018) #1 – Crédit : Marvel Comics

Deadpool est incontestablement le personnage le plus déjanté de l’univers Marvel. Apparu pour la première fois dans les comics en 1991, il a su se frayer un chemin jusqu’au grand écran. Le personnage Wade Wilson a eu droit à son film éponyme en 2016 qui a été très apprécié grâce à son excellente adaptation des comics. En général, les super-héros considèrent Wade Wilson comme un fou, à l’exception de Nathan Summers, alias Cable, des X-Men. Dans les comics, ces deux personnages forment un duo pour le moins surprenant, mais efficace. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils sont apparus ensemble dans Deadpool 2, pour le plus grand plaisir des fans.

L’amitié entre Deadpool et Cable est très intéressante

Cable est un super-héros voyageant dans le temps. Dans les récents comics, il est revenu en adolescent et a assassiné son double plus âgé. Deadpool a alors rencontré le jeune Nathan Summers pour la première fois dans Cable #3 lorsque ce dernier cherche le corps de son double. Il apprend alors que Wade Wilson l’a volé comme le lui avait demandé le plus vieux Nathan Summers s’il devait mourir le premier.

Marvel Comics vient de publier il y a quelques jours Cable #4 de Gerry Duggan et Phil Noto. Nous y retrouvons le jeune Nathan Summers qui détaille à ses parents sa première rencontre avec Deadpool. Sans surprise, il le traite initialement de fou avant d’expliquer qu’il apparaît en réalité plutôt troublé. Ce qu’il dit ensuite est très intéressant. Selon le super-héros adolescent, Deadpool agit de cette manière pour trois raisons possibles. Cela pourrait être dû au fait qu’ils ne sont pas encore amis, que Deadpool n’a aucun ami ou même qu’il est coincé avec des monstres.

Cable serait ainsi le premier à cerner Deadpool et à comprendre son secret. Il ne fait aucun doute que l’amitié entre les deux personnages continuera de se développer dans les prochains comics, ce qui pourrait se révéler très intéressant. Plus connu par les lecteurs des comics que par les fans des films, Cable pourrait gagner en popularité en étant au centre de sa propre franchise. Le créateur de Deadpool pense en effet que Cable devrait avoir droit à sa propre adaptation.

Source : ScreenRant