Deadpool : son créateur n’espère plus un troisième film, mais une nouvelle franchise autour de Cable

L’avenir de Deadpool au cinéma semble de plus en plus flou chez Disney. Le créateur de l’anti-héros Marvel doute qu’il y ait un troisième film, mais croit en une franchise solo pour Cable.

Rob Liefeld, le créateur de Deadpool, s’est récemment confié au site Collider au sujet des projets cinématographiques dédiés à Wade Wilson. L’auteur semble peu optimiste concernant le développement d’un troisième opus, mais a d’autres suggestions à faire à Marvel.

Crédit : 20th Century Fox / Marvel Entertainment

Liefeld n’a pas confirmé officiellement l’annulation de Deadpool 3, mais ses propos sont peu optimistes. « Vous savez quoi ? Il n’y aura peut-être pas d’autre Deadpool, et je suis ok avec ça. Parce que je dois vivre avec le fait que j’ai eu deux expériences incroyables, deux films dont je suis extrêmement fier. », déclare-t-il. L’auteur semble donc satisfait du parcours de son héros au cinéma.

Une franchise centrée sur Cable ?

Rob Liefeld pense cependant qu’un autre personnage de la franchise devrait avoir droit à son adaptation sur grand écran. Selon l’auteur, Marvel devrait développer une saga dédiée à Cable, incarné par Josh Brolin dans Deadpool 2. « Cable devrait avoir sa propre série de films. Il peut exister indépendamment de Deadpool très facilement. Il le fait depuis des années. (…) Je suis devenu très proche de Josh. Et il était très excité à l’idée d’explorer Cable dans des suites. Le film X-Force solo, qui était, selon ses propres mots, centré autour de Cable. », confie Liefeld.

Josh Brolin est en tout cas très motivé pour reprendre son rôle. L’acteur aurait même récemment contacté Marvel pour prendre des nouvelles des projets autour de son personnage dans le MCU.

Deadpool 3 serait toujours d’actualité

On sait que le studio a finalement abandonné le projet de film consacré à la X-Force, qui avait été évoqué en 2013. Certaines sources affirment cependant que le studio souhaiterait désormais faire revenir l’équipe de mutants dans Deadpool 3. L’espoir de voir un troisième film dédié à l’anti-héros de Rob Liefeld n’est donc pas encore mort. Mais l’attente pourrait être encore longue.

Disney semble toujours en pleine réflexion sur la manière d’intégrer la franchise Deadpool, connue pour son humour décalé et vulgaire, dans son catalogue destiné à un public familial. Le studio semble cependant faire quelques efforts, puisque la plateforme Disney+ a récemment mis en ligne la version non censurée de X-Men Days of the Future Past. Espérons que si Deadpool 3 se concrétise enfin, le film ne subira lui aussi aucune censure.

