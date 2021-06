Deadpool vient de dévoiler son pouvoir le plus dégoûtant

Déjà connu pour ses fabuleux pouvoirs et son irrévérence manifeste, Deadpool ne semble pas avoir montré l’étendu de ses capacités. Ainsi le tome 13 de Wolverine dévoile sa nouvelle idée de défense, pour le moins surprenante. Dans ce nouvel épisode, le héros tente de s’infiltrer, non sans mal, au célèbre gala Hellfire. Mais cette incursion devient rapidement synonyme de problèmes et d’affrontements. Deadpool cherche à venir en aide à Domino, capturé par les Terra Verdeans. En possession d’un bien convoité, le héros finit par avouer sa cachette. « Vous seriez surpris de ce que je peux adapter à mes fesses » lâche alors ce dernier.

Quand Deadpool dévoile une capacité physique plutôt répugnante – Crédit : Marvel

Si l’annonce est franchement peu ragoutante, cela concorde parfaitement avec le côté souvent vulgaire et provocateur du personnage. Mais de là à se servir de son postérieur pour cacher un objet…

Deadpool : dégoûtant mais efficace

Si de nombreux héros auraient opté pour une solution plus orthodoxe, Deadpool continue à ne pas faire dans la dentelle. Ce dernier est d’ordinaire connu pour cacher ses armes dans une célèbre chaîne de crèmes glacées. Mais impossible de dissimuler un objet acquis dans une zone où la dite chaîne n’est pas encore implantée. Seule solution pour Deadpool : préserver son précieux bien à l’aide de son propre corps. Et qu’importe la taille de la chose, cela ne semble pas effrayer notre super-héros.

Si la situation est pour le moins grotesque, cela ne semble nullement choquer les fans du genre. Certains se demandent même, connaissant sa folie douce, pourquoi il n y a pas pensé plus tôt. Mais devant l’urgence de la situation, Deadpool est prêt à tout, quitte à risquer cette solution de stockage plutôt répugnante.

En acceptant de se prêter à ce genre de tactiques, Deadpool réussit une nouvelle fois à gagner la partie. Sa folie caractérisée lui permet de ne pas trop réfléchir aux conséquences de telles idées saugrenues. Finalement, peu de choses peuvent venir à bout du héros, sauf peut-être la présence d’une femme un peu trop sexy dans les environs. Alors s’il est prêt à utiliser ses fesses pour dissimuler un objet, nul doute désormais qu’il est sera capable d’aller encore plus loin dans ses prochaines aventures.

Source : Screenrant

Marvel : six autres films Deadpool, c’est ce que voudrait Ryan Reynolds