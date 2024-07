Deadpool & Wolverine a dépassé ces 23 films Marvel au box-office en seulement 5 jours

Crédit : Marvel

Après une série de bande-annonces annonciatrices de l’humour noir et des références à Marvel dans le film, Deadpool & Wolverine est sorti ce mercredi. Aux Etats-Unis, la performance du film était attendue pour son premier weekend d’exploitation en salles. Et le dernier film Marvel ne déçoit pas au box-office, puisqu’il casse un record et dépasse déjà le succès de 23 films de super-héros plus anciens.

Deadpool & Wolverine pulvérise un record au box-office

Ce n’était pourtant pas gagné, puisque les critiques de Deadpool & Wolverine sont mitigées. Mais peu importe : comme le rapporte Variety, le dernier Marvel a pulvérisé le record du meilleur week-end d’ouverture pour un film classé R, c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans à moins d’être accompagné par un adulte.

Avec un chiffre d’affaires de 205 millions de dollars, Deadpool & Wolverine réalise le huitième meilleur démarrage aux Etats-Unis de tous les temps. Dans le monde, le film a déjà rapporté 438,3 millions de dollars à ce jour.

À lire > Avengers 5 et 6 : voici tout ce qu’il faut savoir sur les prochains films Marvel

Deadpool & Wolverine est déjà un plus grand succès que ces films Marvel

Il s’agit d’un chiffre considérable qui place déjà Deadpool & Wolverine au dessus de 23 autres films Marvel plus anciens :

Deadpool & Wolverine : 438,3 millions de dollars à ce jour

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : 432 millions

Wolverine : Le Combat de l’immortel : 416 millions

Les Éternels : 401 millions

Black Widow : 379 millions

Spider-Man: New Generation : 375 millions

X-Men Origins: Wolverine : 374 millions

Captain America: First Avenger : 370 millions

X-Men : Le Commencement : 355 millions

Les Quatre Fantastiques (2005) : 333 millions

X-Men : 296 millions

Les 4 Fantastiques et le Surfer d´argent : 289 millions

The Incredible Hulk : 265 millions

Dark Phoenix : 246 millions

Hulk : 245 millions

The Marvels : 199 millions

Daredevil : 182 millions

Les Quatre Fantastiques (2015) : 167 millions

Morbius : 162 millions

Ghost Rider 2 : L’Esprit de vengeance : 149 millions

Elektra : 56 millions

The Punisher : 54 millions

Les Nouveaux Mutants : 47 millions

Punisher: War Zone : 10 millions

À lire > Deadpool 3 : date de sortie, histoire, casting…

Attention, certain films dans la liste commencent à dater, comme X-Men, sorti en 2000. C’était il y a 24 ans et depuis, l’inflation est passée par là. Ces chiffres ne reflètent donc pas tout à fait la réalité du succès de Deadpool & Wolverine.

En prenant le film de Bryan Singer comme exemple, c’est criant. Avec un taux d’inflation moyen de 2,54 % par an entre 2000 et aujourd’hui, il faut rehausser les 296 millions de dollars générés par le film de 82,45 %. C’est 540 millions de dollars de 2024 : Deadpool & Wolverine devra encore être diffusé quelques jours avant de vraiment dépasser X-Men !