Deadpool & Wolverine : le premier trailer est là, Hugh Jackman est de retour !

Deadpool 3 dévoile son premier trailer lors du Super Bown 2024

Le nom officiel de Deadpool 3 est Deadpool & Wolverine

Hugh Jackman est de retour en Wolverine mais on ne voit que son ombre

Date de sortie française : 24 juillet 2024

Après avoir été reporté suite à la grève à Hollywood, Deadpool 3 arrive enfin dans les salles obscures ! Le long-métrage Marvel a même une date de sortie française, le 24 juillet 2024 au cinéma. Lors du Super Bowl 2024, la Fox a fait un énorme cadeau aux fans avec le premier trailer de ce troisième épisode qui s’appelle officiellement Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine : premier trailer avec Hugh Jackman

Ça y est ! Deadpool 3 dévoile ses premières images lors du Super Bowl 2024. Les fans ont beaucoup attendu puisque le deuxième film date de 2018, il y a déjà 6 ans. Le premier remonte à 2016, il n’a eu que 2 ans de séparation entre les deux premiers épisodes. Bref, une éternité pour les amateurs de Wade Wilson.

Sans surprise, ce trailer montre Hugh Jackman de retour en Wolverine… mais uniquement sa silhouette et son ombre. On ne le voit jamais entièrement, de face. L’acteur avait dit qu’il n’enfilerait plus le costume après Logan, en 2017, mais Ryan Reynolds l’a convaincu de revenir. On imagine que les futurs trailers nous en montreront plus, notamment son iconique costume jaune, et qu’il ne s’agit là que d’une mise en bouche.

Le tweet ci-dessous montre un bref aperçu du costume jaune de Logan :

Ce n’est pas la première fois que les acteurs se rencontrent puisque Logan affronte Deadpool dans X-Men Origins: Wolverine. Sauf qu’il s’agissait d’un film raté et d’une adaptation à côté de la plaque de Wade Wilson. Deadpool 3 va donc réparer ce raté.

On vous laisse sur ces images de Deadpool 3 avec, vous l’imaginez, beaucoup d’humour et d’action. Mais surtout ce quatrième mur que Wade Wilson adore briser pour le plus grand plaisir des fans.

Deadpool 3 a un nom officiel : Deadpool & Wolverine

Pour le retour de Wolverine, Deadpool 3 a opté pour le nom officiel de Deadpool & Wolverine. Ce qui n’a rien d’une surprise puisque les héros se partageront la vedette de cet opus. Sans oublier que Hugh Jackman est un acteur important qui incarne Logan depuis 20 ans. Que le nom du X-Men soit mentionné dans le titre est peu étonnant.