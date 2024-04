Deadpool et Wolverine : la bande-annonce est enfin là, un pur cocktail d’humour noir et de références méta

Enfin réunis sur grand écran, Deadpool et Wolverine promettent un cocktail explosif d’action, d’humour noir et de références méta. Le trailer officiel du film vient d’être dévoilé, et il a tout pour séduire les fans des deux personnages.

Deadpool et Wolverine © Marvel Studios

Voici la première bande-annonce de Deadpool et Wolverine

Ce n’est pas un simple Deadpool 3, précise le réalisateur Shawn Levy. L’arrivée de Wolverine marque un tournant, même si l’on retrouvera l’humour caractéristique de Deadpool. On peut s’attendre à des dialogues piquants et sans concession, du sang (beaucoup de sang), et un gros doigt d’honneur à la bienséance (Marvel a conservé la classification R, un exploit pour le MCU habituellement en PG-13).

Le film semble s’inspirer de la série Loki, avec l’apparition de l’Autorité de Varience Temporelle (TVA). Deadpool se retrouve propulsé dans une autre chronologie, où il croise un Wolverine désabusé, sombrant dans l’alcool après les événements de Logan. Ce dernier hésite à reprendre les armes, mais Deadpool ne l’entend pas de cette oreille.

Après un premier teaser dévoilé en février dernier, voici donc la bande-annonce de Deadpool et Wolverine :

Le trailer dévoile un casting alléchant. On retrouvera les acolytes habituels de Deadpool (Blind Al, Dopinder, Negasonic Teenage Warhead…), mais aussi des personnages issus des anciens films X-Men sous la bannière 20th Century Fox : Elektra, Pyro, Sabretooth et même Toad.

Côté antagonistes, une nouvelle venue aux pouvoirs magnétiques semble manipuler l’adamantium de Wolverine, et des rumeurs évoquent des apparitions de Mobius et Miss Minutes, aperçus dans Loki.

Le film promet un spectacle déjanté et sanglant, où l’humour décalé de Deadpool viendra contrebalancer le côté plus sombre de Wolverine. Les amateurs des deux personnages seront sans aucun doute ravis, et ce Deadpool et Wolverine pourrait bien relancer l’intérêt du public pour le MCU, un peu en perte de vitesse ces derniers temps.

Rendez-vous dans les salles obscures le 26 juillet 2024 pour découvrir ce duo explosif.