Des bots tricheurs et racistes dans Team Fortress 2, Valve se décide à sévir

Valve décide enfin de prendre des mesures pour éradiquer les bots racistes et tricheurs sur Team Fortress 2. Le jeu existe depuis plus d’une décennie maintenant et il continue d’avoir une communauté de fans solide, malgré le manque de mises à jour régulières ces dernières années.

Comme la plupart des titres, en vieillissant, Team Fortress 2 devient plus sensible aux piratages et autres hacks, ce qui peut finir par ruiner l’expérience de jeu. Cela fait des mois que le titre de Valve est en proie à ces problèmes et son éditeur est resté silencieux jusqu’à présent.

Crédit : Valve

Dans le dernier patch, il est indiqué qu’un travail « est en cours pour limiter l’utilisation de nouveaux comptes gratuits à des fins abusives ». Cela signifie qu’il existe désormais des restrictions sur certains nouveaux comptes (qui sont principalement utilisés pour du spam), empêchant l’utilisation de la fonction de chat dans les modes de matchmaking officiels. Valve a également apporté des modifications aux fonctions de rapport : « Mise à jour de la boîte de dialogue Signaler le joueur pour inclure plus de détails afin que les joueurs puissent prendre des décisions éclairées sur qui ils signalent. », mentionne le patch.

Les joueurs de Team Fortress 2 font leur propre police

La communauté TF2 a été laissée à l’écart pendant des mois, et les développeurs ne semblaient faire aucun d’effort pour résoudre le problème de ces bots, jusqu’à aujourd’hui. L’effort continu des joueurs de Team Fortress 2 a même conduit à la création par les fans de la TF2 Hacker Police sur reddit, qui vise à repérer et signaler les robots et hackers racistes présumés.

Avec tous les FPS disponibles gratuitement aujourd’hui, il est étonnant que les fans inconditionnels de TF2 se battent toujours pour que le titre obtienne l’attention qu’il mérite. C’est plutôt une bonne nouvelle pour la plupart des joueurs, mais cela pourrait se retourner contre ceux qui sont exclusivement des utilisateurs free-to-play, car ils pourraient être restreints à tort. Il faudra encore quelques jours pour savoir si cette mise à jour sera à la hauteur des attentes de tous les joueurs.

