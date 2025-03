Des robots pour s’occuper des seniors, une future réalité au Japon

Crédit : Airec Waseda

La génération des “baby-boomers” au Japon, c’est-à-dire les personnes nées entre 1947 et 1949, juste après la guerre, a atteint les 75 ans. Couplé à un taux de natalité en baisse depuis 9 ans, le Japon a le triste record de population la plus vieillissante au monde. Et cette situation inquiète les Autorités dans la mesure où les Japonais vont manquer de main d’oeuvre pour s’occuper de leurs personnes âgées. Ainsi, d’après les chiffres publiées, il n’y avait qu’un seul candidat pour 4,25 postes à pourvoir dans le secteur de la santé et des soins pour les seniors.

Utiliser les robots et l’IA pour faire face à la pénurie de professionnels de santé

Pour trouver une solution pérenne à cette situation, l’intelligence artificielle et l’usage de robots humanoïdes pourraient être mis à profit. Un prototype a d’ailleurs été conçu en ce sens : l’humanoïde AIREC. Ce robot serait capable d’effectuer des actions simples telles qu’aider une personne à changer la position d’un patient, ou l’assister pour s’asseoir ou mettre un vêtement. Il est également en mesure de réaliser d’autres tâches domestiques comme cuire des oeufs ou s’occuper du linge.

D’autres initiatives sont développées dans le secteur de la santé, non seulement pour les personnes âgées mais aussi pour les patients de tous âges. Des robots seront ainsi capables de soulager les soignants en surveillant les patients à l’aide de capteurs, de proposer des activités interactives et ludiques, ou de guider les patients dans des exercices physiques simples pour maintenir leur forme physique.

Les robots humanoïdes destinés aux tâches ménagères font déjà l’objet de nombreuses expérimentations. On pense notamment à Figure 02 l’année dernière qui nous laissait entrevoir le remplacement des hommes nécessitant de la dextérité par des machines, ou encore à Helix, développé aussi par la start-up Figure. Ce robot humanoïde était pourvu d’une IA capable de contrôler l’ensemble des mouvements des robots et ainsi lui donner la capacité de saisir n’importe quoi, à partir d’un ordre donné par un humain.

Mais les robots destinés aux soins pour les patients devront faire preuve de beaucoup plus de précision et accomplir des tâches plus complexes impliquant de toucher des humains. Ils ne pourront sans doute pas réaliser des actes médicaux et des soins infirmiers seuls, mais il est possible qu’ils puissent aider les infirmiers dans leurs tâches plus difficiles.