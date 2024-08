Figure 02 : ce robot pourrait remplacer les travailleurs humains et créer du chômage de masse

BMW teste le robot humanoïde Figure 02 dans son usine de Spartanburg pour des tâches de précision

Figure 02, doté d’une IA d’OpenAI, peut travailler 7,5 heures grâce à sa nouvelle batterie de 2,25 kWh

L’entreprise Figure vise à créer un robot humanoïde généraliste commercialement viable pour l’industrie et le domaine domestique

On parle souvent des IA génératives comme remplaçants à nos emplois mais les métiers manuels n’y échappent pas. La preuve avec Figure 02, un robot humanoïde développé par l’entreprise californienne Figure, qui représente une avancée significative dans le domaine de la robotique industrielle. La machine, conçue pour imiter la forme et les capacités humaines, a récemment été testée dans l’usine BMW de Spartanburg, où sont produits les véhicules X5.

BLW expérimente les capacités du robot Figure 02

Au cours de cette phase d’évaluation, Figure 02 a été chargé d’insérer des pièces en tôle dans des dispositifs de fixation, une tâche délicate choisie pour évaluer sa précision et son efficacité. Même si les mouvements du robot sont encore loin d’égaler la dextérité humaine, BMW n’écarte pas la possibilité d’intégrer ce type de technologie dans ses futurs processus de production.

Milan Nedeljkovic, membre du conseil d’administration de BMW en charge de la production, souligne le potentiel prometteur de ces développements robotiques. L’entreprise souhaite accompagner cette technologie de son développement à son industrialisation. Actuellement, aucun calendrier précis n’a été établi pour l’intégration de ces robots dans l’usine de Spartanburg.

Figure 02 est doté d’une intelligence artificielle conçue par OpenAI (ChatGPT), lui permettant de percevoir et de comprendre son environnement. Il intègre également un système de modélisation du langage visuel (VLM) pour interpréter les images captées par ses six caméras réparties sur sa tête et son corps. Ses mains, équipées de cinq doigts articulés, lui offrent une force comparable à celle d’un humain selon son concepteur.

Une autonomie suffisante pour remplacer un ouvrier humain

Une amélioration notable de Figure 02 est son autonomie. Grâce à une nouvelle batterie de 2,25 kWh, le robot peut désormais fonctionner pendant environ 7,5 heures, se rapprochant donc de la durée de travail d’un ouvrier humain. Cette capacité lui permettrait potentiellement de réaliser des tâches de manière totalement autonome. Figure affirme que le robot serait capable d’apprendre de ses erreurs et de s’autocorriger, bien qu’il semble encore loin de pouvoir accomplir des tâches complexes.

L’objectif à long terme de Figure est de produire un “robot humanoïde généraliste commercialement viable”. L’entreprise envisage des robots capables non seulement d’augmenter la productivité et l’efficacité dans les usines, par exemple, mais aussi d’améliorer la qualité de vie des humains en s’occupant des tâches fastidieuses.