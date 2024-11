Des Tesla stockées pendant 6 ans sur un parking disparaissent soudainement

Pourquoi une centaine de véhicules Tesla se trouvaient sur ce terrain ? Dans quelles circonstances et pourquoi ont-ils disparu ?

Une Tesla Model X de 2016

Sur le réseau social X, un utilisateur répondant au pseudonyme de StillKickin, a remarqué, il y a déjà 6 ans, qu’une centaine de Tesla neuves étaient garées sur un terrain sans aucune signalisation d’appartenance. Il s’agit de Tesla Model 3, Model S et Model X, qui ne semblent souffrir en apparence d’aucun choc ou aucune malfaçon, mais laissées à l’air libre sans protection contre les intempéries. Les Tesla Model 3 font partie des meilleures voitures électriques et les Model S et X sont aussi d’excellents véhicules dont les prix ont baissé en France en 2024.

On a du mal à comprendre pourquoi ces voitures étaient soigneusement rangées sur ce terrain, visibles de tous. De nombreuses théories ont alors émergées des réseaux, certaines farfelues, d’autres plus réalistes. Il pourrait s’agir de véhicules défectueux rappelés par le constructeur, des véhicules de démonstration des concessionnaires ou de test, ou bien encore de véhicules destinés à des enchères comme le Cybertruck abandonné.

©StillKickin

L’énigme des voitures Tesla disparues

Toujours est-il que personne n’a réussi à comprendre ce que ces dizaines de Tesla neuves faisaient sur ce terrain situé en Arizona aux États-Unis. Et coup de théâtre en juin dernier, les voitures ont disparu sans laisser de traces. Et là, les théories du complot ont fusé sur les réseaux. Entre récupération des véhicules pour des tests en interne, revente dans des pays étrangers, revente aux particuliers dans un programme de véhicules d’occasion certifiés, direction la casse, ou trafic de Tesla volées, toutes les hypothèses sont plausibles et le mystère demeure.

Et comment se fait-il que personne n’ait vu ou entendu partir les centaines de voitures entreposées sur ce terrain ? Bien qu’il s’agisse de voitures électriques et qu’elles ne fassent pas de bruit, leur ballet aurait dû être remarqué. Si des camions avaient été nécessaires pour les déplacer (s’il s’agissait de véhicules rappelés pour un défaut), ils auraient été bien visibles et bruyants… sauf s’il s’agissait d’un Tesla Semi, mais là encore, l’hypothèse est peu crédible au vu des retards du constructeur.

Bref, sans autre information ou preuve, l’enquête est classée sans suite.