Tesla baisse le prix des Model 3, S et X en France, voici les nouveaux tarifs

Tesla a mis à jour sa grille tarifaire sur le marché français. Plusieurs modèles ont droit à des réductions de prix dans nos contrées. Le Model 3 Propulsion coûte notamment 3000 euros moins cher tandis que le Model S Dual Motor voit son prix baisser de 2000 euros. On fait le point.

© Tesla

Alors que les coûts de production ont baissé, on s’attendait à ce que Tesla en profite pour baisser ses prix. Une prévision qui s’est avérée correcte. Il y a quelques jours, nous avons ainsi appris que les tarifs de la Model 3 avaient sensiblement baissé en France après la réduction éphémère lancée fin février. On vous récapitule tous les changements tarifaires ci-dessous :

Combien coûtent désormais les Tesla Model 3, Model S et Model X en France ?

Voici les nouveaux prix en vigueur :

Tesla Model 3 Propulsion : 39 990 € (soit une baisse de 3000 €)

: 39 990 € (soit une baisse de 3000 €) Tesla Model 3 Grande Autonomie : 50 900 € (soit une baisse de 2000 €)

Ce n’est toutefois pas le seul modèle qui a droit à une promotion. Les Model S et X voient également leur prix baisser nettement, chacun profitant d’une ristourne de 2000 euros. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons listé les nouveaux tarifs des deux voitures électriques :

Model S Dual Motor : 92 990 €

: 92 990 € Model X Dual Motor : 99 990 €

A lire > Tesla : voici les prix de tous les modèles en France

C’est une baisse de prix appréciable d’autant que le Model X était repassé au-dessus des 100 000 euros à l’automne dernier. En revanche, les prix des différentes déclinaisons du Model Y restent identiques. Pour rappel, le constructeur a introduit dernièrement le Model Y Grande Autonomie Propulsion sur le marché français avec un tarif fixé à 46 990 euros. De quoi rendre le modèle éligible au bonus écologique et attirer les consommateurs soucieux de minimiser les coûts.

Alors que la concurrence s’intensifie sur le marché de l’électrique, Tesla tente de mettre toutes les chances de son côté pour conserver une hégémonie de plus en plus disputée. D’autres modèles tentent également de se faire une place au soleil. On peut notamment citer la Mercedes-Benz EQC (à partir de 79 800 €) qui se place dans le même segment premium que le Model X. De son côté, le Tesla Model 3 Propulsion est notamment concurrencé par la Volkswagen ID.3 vendue à partir de 39 990 €.