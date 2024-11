Un cybertruck abandonné fait le buzz sur Internet et fini dans une vente aux enchères

La vedette des véhicules électriques de Tesla peut, elle aussi, avoir des accidents, et parfois son propriétaire la laisse là, sur le bord de la route. Elle peut alors être vendue aux enchères…

Copart

Le Cybertruck, véhicule tout terrain électrique créé par Tesla, est à l’heure actuelle uniquement vendu aux États-Unis. Il y est la coqueluche d’internet. Ses utilisateurs ont ainsi décidé de le tester face à un tir à balles réelles ou de vérifier l’efficacité de son mode bateau lors des épisodes catastrophiques de l’ouragan Hélène.

Son succès outre atlantique est énorme, malgré les petits désagréments, il est d’ailleurs inviolable. Tant et si bien que Tesla continue d’innover dessus, avec de nouveaux coloris, ou des barres lumineuses pour le tout terrain.

Aujourd’hui c’est un Cybertruck accidenté (oui ça arrive) qui fait le buzz. Son histoire commence dans les rues de Seattle, grande ville industrielle située au Nord de la côte Ouest des USA (à 155 km au sud du Canada).

Un Cybertruck en bord de route à Seattle

Le véhicule, dont la roue arrière gauche a subi des dommages l’empêchant de se déplacer, a ainsi été abandonné par son propriétaire. Il est resté au même endroit pendant un long moment (plusieurs semaines), ce qui lui a permis de devenir une vraie star.

Ainsi, en guise de canular, le véhicule s’est d’abord retrouvé sur Google Maps, listé comme attraction touristique, puis des passants se sont mis à apporter des fleurs et autres pour rendre un hommage comique au géant d’acier. On peut d’ailleurs voir une de ces photos sur un groupe Reddit.

Aujourd’hui, le véhicule a enfin été remorqué afin de dégager l’emplacement qu’il a occupé si longtemps. Son destin ne s’arrête cependant pas là. En effet, il est maintenant disponible à l’achat via une vente aux enchères organisée par Copart. Cette société est spécialisée dans la revente de véhicules accidentés, qu’il faut ensuite faire réparer.

La vente n’est pas encore ouverte, mais des photos du Cybertruck sont disponibles sur le site (intérieur et extérieur). On peut d’ailleurs bien voir l’état de la roue arrière endommagée. Il est aussi possible de demander le rapport détaillé des dommages (payant).

Copart

S’il est impossible de savoir ce qui est exactement arrivé au véhicule, il est évident, au vu de la photo, que la suspension a dû prendre cher. De plus, le garde-boue est à remplacer et, suite à sa disparition, comme l’a remarqué le média Carscoop, le port de recharge électrique est soumis aux éléments (de là à savoir s’il faut aussi le remplacer…).

Carscoop rappelle également que la structure du Cybertruck est en aluminium, un alliage assez vulnérable, et rien n’indique sur les photos si la structure même a été touchée. Ainsi, toute personne souhaitant participer à l’enchère devrait d’abord se déplacer afin de se faire une idée de l’étendue des dégâts, et des réparations inhérentes (qui peuvent être très coûteuses sur ce genre de véhicule).

Il semble que le Cybertruck soit facilement lié à des accidents. En effet, le site de Copart propose pas moins de 11 fiches vente pour des Cybertruck dans divers états de dégradation, souvent supérieur à celui trouvé à Seattle. Étonnamment, cela ne les empêche pas d’obtenir des enchères.