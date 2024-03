Des TV Samsung privées de Canal+, les voitures reviennent aux boutons physiques : c’est le récap’

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que Facebook et Instagram étaient en panne, que Linux battait un record de popularité, et que 200 000 joueurs de Helldivers 2 s’étaient alliés pour tenter de libérer une planète. Ce jeudi au programme, c’est TV Samsung, voitures et IPTV. Bonne lecture !

La justice condamne un fournisseur d’IPTV à 600 000 euros d’amende

© Unsplash

La justice ne plaisante plus avec ceux qui travaillent pour des réseaux d’IPTV illégaux. L’Audience Provinciale de Pontevedra en Espagne vient de condamner l’entreprise Engel à une amende 670 000 euros. Sept employés de la société, dont ses dirigeants, ont reçu des amendes allant de 540 euros à 7 290 euros. Pendant six ans, de fin 2010 à mai 2016, Engel vendait des décodeurs qui diffusaient ou reproduisaient des contenus piratés. Les boîtiers donnaient notamment un accès illégal aux chaînes Movistar, beIN Sports et Sky Sports, particulièrement plébiscitées par les fans de football.

L’Euro NCAP impose le retour des boutons physiques en voiture

© Envato

L’Euro NCAP, un organisme de certification indépendant respecté dans l’industrie automobile, va changer ses critères d’évaluation en 2026. Pour obtenir la meilleure note en matière de sécurité, les voitures devront être dotés de boutons physiques. Il ne s’agit là que d’une initiative privée et rien n’oblige les constructeurs automobiles à passer les tests Euro NCAP. Mais ces évaluations sont largement reconnus par les gouvernements européens. Surtout, les entreprises automobiles en Europe s’y soumettent volontairement, pour ensuite promouvoir la sécurité de leurs modèles avec des scores cinq étoiles.

Canal+ prive des millions de TV Samsung de son application

Canal+ fin TV Samsung

C’est une nouvelle qui risque de contrarier les propriétaires de Smart TV Samsung datant de 2015 et 2016. À partir du 31 mars 2024, l’application Canal+ ne sera plus accessible sur certains modèles, pour des raisons d’obsolescence technique. Cette décision impacte donc un nombre important d’utilisateurs, estimé à plus de 5 millions. Samsung précise toutefois que seule une partie de ces téléviseurs est impactée sans qu’il soit, pour l’instant, capable de détailler les modèles réellement touchés. Nous vous en dirons plus dès que l’information sera disponible.

En attendant, pour continuer à profiter de Canal+ sur leur téléviseur, les personnes concernées par cette obsolescence technique auront plusieurs options, que vous pourrez découvrir dans l’article en lien !