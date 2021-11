Les meilleures TV QLED de Samsung, TCL et Hisense en 2021 : notre comparatif

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures TV QLED. Cette technologie est disponible chez Samsung, TCL et Hisense sur les modèles haut de gamme comme sur les toutes nouvelles Neo QLED de Samsung. Mais le QLED se démocratise et est aujourd’hui disponible sur des modèles beaucoup plus abordables.

Actuellement il existe deux grandes catégories dans les technologies d’affichage TV : l’OLED et le LCD. La principale différence réside dans le fait que le LCD nécessite que les LED soient rétro-éclairées alors que dans le cas de l’OLED, ce sont les diodes elles-mêmes qui s’éclairent.

Mais au sein de la catégorie des TV LCD, il existe plusieurs sous-catégories dont le QLED. Une technologie mise au point par Samsung pour concurrencer les téléviseurs OLED. Aujourd’hui, on retrouve du QLED sur tous les modèles haut de gamme – bien sur – mais aussi sur les téléviseurs de milieu de gamme du constructeur. Et si elle fut à l’origine exclusive à Samsung, la technologie QLED est désormais également présente sur certains téléviseurs TCL et Hisense.

Deux offres de remboursement sur les TV QLED

Grâce aux offres de remboursement actuellement proposées chez Samsung et TCL, c’est le bon moment pour s’équiper à moindre coût avec une TV QLED récente. Rappelons que par l’intermédiaire de ces offres, le constructeur s’engage à vous rembourser, dans les semaines qui suivent votre achat, une somme fixe ou un pourcentage du prix de la télévision. Cette dernière doit obligatoirement avoir été achetée chez un revendeur comme Darty, Fnac, Boulanger ou Rue du commerce (pas sur une marketplace).

Les prix que nous avons indiqués ci-dessous ne tiennent pas compte des remboursements différés.

TCL : jusqu’à 150 € remboursés sur les TV QLED

100 ou 150 € remboursés respectivement sur les téléviseurs TCL C82 en 55 et 65 pouces, jusqu’au 18 novembre (2021) .

respectivement sur les téléviseurs TCL C82 en 55 et 65 pouces, . 100 € remboursés sur les modèles C72+ et 50 € (43 ou 50 pouces) jusqu’au 6 novembre 2021 .

sur les modèles C72+ et (43 ou 50 pouces) . 100 € sur la gamme C72 (au dessus de 50 pouces) jusqu’au 18 novembre.

Samsung : 15 % remboursés sur les TV QLED mini LED

Contrairement à TCL, Samsung ne rembourse pas une somme fixe, mais un pourcentage (15 %) du prix d’achat. L’offre est valable jusqu’au 15 novembre, et uniquement pour les modèles des Neo QLED (séries QN), The Frame (LS03A) et The Serif.

Notre sélection de TV QLED

Samsung QE43Q60A Pour ceux qui ne veulent pas se ruiner 519€ > Rue du Commerce On aime Bon taux de contraste

Luminosité satisfaisante

Gestion des couleurs sur 10 bits

Retard d'affichage (Input lag) très faible

3 HDMI (dont un compatible eARC)

Tizen 6, avec Google Assistant et Alexa

Compatible Wi-Fi et Bluetooth On n’aime pas Dalle 50 Hz

Angles de vision réduits Verdict : Très fine et compatible avec la technologie HDR 10+, la QE43Q60A de Samsung exploite une dalle VA qui a l’avantage de délivrer des couleurs vives et des noirs profonds. En outre, elle intègre le système multimédia Tyzen, ainsi que les assistants intelligents de Google et Amazon (Alexa). Ces deniers peuvent être pilotés via le micro placé sur la télécommande. Et même si ce modèle est limité à une fréquence de 60 Hz, le faible Input lag lui confère un avantage certain lorsqu’il s’agit de jouer ! Enfin, il est possible d’enregistrer des programmes TV sur un support USB (avec fonction Timeshift, ou mise en pause du direct).

Hisense 55U8QF Une très belle image à petit prix 699,99€ > Fnac On aime Excellente précision du rétro éclairage

Contrastes et luminosité elevés

100 Hz

Dolby Vision et HDR10+

Barre de son JBL intégrée On n’aime pas angles de vision réduits

Pas de HDMI 2.1

Applis Smart TV Vidaa moins étoffées que Android TV ou Tizen Verdict : L’équipement et les performances de la télévision 55U8QF de Hisense permet de bénéficier d’une superbe qualité d’affichage lorsqu’il s’agit de jouer ou de regarder films. Sa seule limitation provient du fait que ses connecteurs HDMI ne sont pas compatibles avec le standard 2.1. L’affichage ne peut donc pas s’effectuer en 4K 100 Hz. De même, la télévision n’offre donc pas non plus les fonctions VRR (Variable Refresh Rate) ou ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permettraient de tirer le meilleur parti des consoles de jeu de dernière génération. Le portail connecté, Vidaa, donne accès à l’assistant d’Amazon (Alexa) et aux applications les plus connues (Youtube, Netflix, etc.).

TCL 55C729 Pour ceux qui veulent jouer sur leur téléviseur 799,99€ > Darty On aime Fréquence d'affichage de 100 Hz

HDR Dolby Vision IQ et HDR 10+

Android TV

4 haut-parleurs Onkyo

Télécommande vocale

2 HDMI 2.1 avec VRR, FreeSync et ALLM

Design séduisant avec bords fins On n’aime pas Pas d'enregistrement sur USB

Pas de port HDMI eARC

Pas compatible Bluetooth Verdict : Comme son nom l’indique, la gamme C72+ de TCL (C727, C728, C729) est une version améliorée de la gamme C72 (C721, C722, C725), qui intègre une dalle QLED à rétro éclairage LED ayant l’avantage de supporter une fréquence de rafraichissement de 100 Hz, ce qui en fait le parfait complément à une console de jeu ou un ordinateur. D’autant plus que deux de ses quatre ports HDMI supportent les technologies VRR, FreeSync et ALLM (HDMI 2.1). L’ensemble est complété par les riches fonctionnalités multimédia offertes par Android TV. Enfin, la 55C729 a l’avantage d’être compatibles avec tous les derniers standards HDR.

Samsung QE55Q80A La TV LED la plus perfectionnée de Samsung 999€ > Conforama On aime Fréquence d'affichage de 100 Hz

Rétro éclairage Full LED

HDMI 2.1 avec eARC, FreeSync, VRR et ALLM

Son 2.2.2 60 Watt

Tizen 6, avec Google Assistant et Alexa

Input lag très faible

Larges angles de vision On n’aime pas Taux de contraste limité Verdict : Ce téléviseur QLED est le plus évolué de la gamme 2021 du constructeur qui fasse appel à un rétro éclairage LED. Il intègre toutes les technologies qui permettent de jouer dans les meilleures conditions possible avec une console de dernière génération ou un ordinateur : HDMI 2.1, fréquence de rafraichissement de 100 Hz, VRR, faible Input lag et ALLM. Pour ne rien gâcher, le son est restitué par l’intermédiaire de six haut-parleurs. Cerise sur le gâteau, la dalle IPS procure des angles de vision élargis par rapport aux dalles VA, ce qui permet à plusieurs personnes de jouer ou de regarder la TV et de bénéficier de la même qualité d’image.

TCL 65C825 Pour les passionnés de cinéma et de jeux 1599€ > Darty On aime Rétro éclairage mini LED

Android TV

Fréquence d'affichage de 100 Hz

2 HDMI 2.1 avec VRR, FreeSync et ALLM

Son 2.1 de 50 Watt

HDR Dolby Vision IQ et HDR 10+

Webcam fournie On n’aime pas Luminosité maximale supérieure à l'Oled mais inférieure à d'autres modèles LED

Angles de vision réduits Verdict : Grâce à la technologie QLED, la TCL 65C825 procure une excellente qualité d’affichage, en particulier en plein jour grâce à une luminosité élevée. Son rétro éclairage mini LED permet d’obtenir des contrastes améliorés par rapport à une dalle LED. Pratique, TCL fournit une Webcam, qui se fixe au sommet de la télévision par aimantation. Enfin, outre Android TV, la 65C825 intègre tout ce qu’il faut pour jouer dans d’excellentes conditions. Enfin, elle est livrée avec 2 télécommandes, dont une dotée d’un micro, toujours pratique lorsqu’il s’agit de poser des questions à l’assistant de Google ou à celui d’Amazon.

Samsung Neo QLED 65QN97A Pour une qualité d'image optimale 2790€ > Boulanger On aime Rétro éclairage mini LED

Boîtier Slim One Connect

Filtre anti reflet

4 ports HDMI 2.1 (100 Hz en 4K, VRR, ALLM, eARC, FreeSync)

Système audio 4.2.2 de 70 Watt

Interface Tizen complète On n’aime pas Angles de vision moins larges qu'une TV OLED

Pas de support du HDR Dolby Vision Verdict : La technologie Mini LED embarquée dans la télévision haut de gamme Samsung 65QN97A permet de faire un véritable bond en avant en termes de qualité d’affichage par rapport aux modèles dotés d’un rétro éclairage LED « traditionnel ». Les contrastes sont boostés, tout comme la luminosité, alors que les effets de blooming (fuites de lumière) sont quasiment absents. Ce modèle se distingue également par son système audio performant, l’interface multimédia Tizen et son boîtier externe qui regroupe tous les connecteurs. Enfin, le filtre anti reflet s’avère particulièrement efficace.

Qu’est ce que la technologie QLED ?

Pour simplifier, la technologie QLED place une couche de Quantum Dots (ou points quantiques) entre les LEDs du rétro éclairage et les cristaux liquides afin d’améliorer la restitution des couleurs. Et les bénéfices sont multiples : meilleure fidélité des couleurs, plus grande plage de couleurs affichable, meilleurs taux de contrastes, luminosité accrue et angles de vision élargis.

Signalons que les téléviseurs d’entrée de gamme 2021 de Samsung (gammes AU7105, AU8005 et AU9005) ne bénéficient pas encore de la technologie QLED.

Comprendre les gammes de TV QLED chez TCL

Les deux premiers chiffres de la référence correspondent à la taille de la dalle. Le reste varie en fonction de la gamme (niveau de sophistication) :

X925 = QLED mini LED 8K (65 ou 75 pouces)

C822/C825 = QLED mini LED 4K (55 et 65 Hz)

C72+ (C727/C728/C729)= QLED 4K 100 Hz (55, 65 et 75 Hz)

C72 (C721/C722/C725) = QLED 4K 50 Hz (50, 55, 65 et 75 pouces)

On note que plusieurs références existent pour une seule TV. L’unique différence réside dans la boutique qui la vend (Boulanger, Fnac, Darty, etc.). Le dernier chiffre n’a donc que peu d’importance !

Comprendre les gammes de TV QLED chez Samsung

Q60A/65A/70A/75A/80A = QLED 4K

QN85A/90A/95A = QLED mini LED 4K

QN750A/800A/900A = QLED mini LED 8K

Comme pour TCL, certaines références – quoi que différentes – identifient la même TV, en fonction du distributeur ou du coloris de la TV ! Exemples : QExxQ65A, QExxQ67A, QExxQ68A (distributeurs différents) ou QE65QN95A (argenté) / QE65QN97A (noir).

QLED ou OLED ? Quel est la meilleure technologie ?

Avec le QLED, on reste sur un écran doté d’un rétro éclairage LED et de cristaux liquides (LCD), avec ses avantages et ses inconvénients par rapport à la technologie OLED mise au point par LG :

Avantages OLED

Noirs parfaits

Aucune fuite de lumière ou effets de « blooming »

Angles de vision très larges

Avantages LCD

Très haute luminosité

Pas de marquage ou « burn in »

Prix réduits

Egalité

Excellente réactivité

Au final, la technologie OLED conserve un avantage lorsqu’il s’agit de regarder des films le soir, puisque son taux de contraste quasi infini fait ressortir les couleurs tout en offrant des noirs d’une profondeur inégalée. Toutefois, pour regarder la TV ou jouer dans une pièce éclairée, ou en journée, les télévisions LCD QLED offrent une image plus lumineuse, avec un retard d’affichage (Input lag) négligeable.

LED, mini LED, Micro LED… comprendre les différences

Depuis longtemps, les téléviseurs LCD sont équipés d’un dispositif de rétro éclairage qui utilise des diodes électro luminescentes ou LED. Celles-ci sont placées sur les bords de l’écran (Edge Led) ou sont réparties sur toute la surface (Direct LED ou Full LED).

Mais ces LED évoluent au fil du temps pour obtenir une qualité d’affichage toujours plus convaincante. Ainsi, la technologie mini LED a débarqué ces derniers mois et commence à remplacer le bon vieux rétro éclairage LED dans les téléviseurs haut de gamme (dans un premier temps).

LCD LED, une technologie bien rodée

A la différence des TV OLED, les TV LCD doivent intégrer des LED, dont la lumière passe ensuite dans les cristaux liquides, avec une intensité plus ou moins grande (grâce à une couche de transistors), puis à travers des filtres rouge, vert et bleu afin de former des pixels de couleurs primaires. Ces derniers étant très rapprochés, notre oeil les combine pour former un seul point coloré.

Ces diodes peuvent être allumées ou éteintes sur des zones plus ou moins grandes (Local Dimming, aussi connu sous l’appellation Micro Dimming selon les constructeurs) afin d’améliorer le contraste des images. Car l’inconvénient principal des cristaux liquides réside dans le fait qu’ils peuvent laisser passer un peu de lumière même s’ils sont censés la bloquer intégralement pour produire la couleur noire. On parle de fuites de lumière ou effet de blooming. Cela explique pourquoi les TV LCD n’arrivent pas à produire des noirs aussi intenses que les modèles OLED (sans rétro éclairage car les pixels émettent leur propre lumière, uniquement lorsqu’ils sont parcourus par un courant électrique).

Mini LED : l’écart avec l’OLED se réduit

Pour lutter contre ces fuites de lumière, les téléviseurs commencent à intégrer un rétro éclairage de type Mini LED. Le principe global de fonctionnement ne change pas, mais les LED sont miniaturisées afin de contrôler plus finement les zones rétro éclairées ou pas. Résultat, on obtient de meilleurs contrastes et une luminosité maximale plus élevée (ce qui bénéficie particulièrement aux contenus HDR). Le but étant bien sur de se rapprocher de la technologie OLED en termes de profondeur des noirs affichés, mais toujours avec une luminosité supérieure.

Micro LED, ou la disparition des cristaux liquides

Comme d’autres constructeurs, Samsung planche déjà sur la prochaine technologie, appelée Micro LED. Celle-ci ne fait plus appel à un rétro éclairage LED et à des cristaux liquides, mais à des matériaux qui émettent leur propre lumière, plus ou moins en fonction de l’intensité du courant qui les traverse. Le principe de fonctionnement est donc très proche de l’OLED, à ceci près que les matériaux utilisés ne sont plus organiques (rappelons que le O de OLED signifie Organic) et ne peuvent donc pas se dégrader au fil du temps et provoquer un effet de marquage (ce qui est le principal point faible de la technologie OLED). La technologie Micro LED est donc censée offrir les avantages du LCD (très haute luminosité, pas de marquage) et ceux de l’OLED (noirs parfaits et donc taux de contraste quasi infini). Mais il faudra être patient, car les TV Micro LED risquent de mettre un certain temps avant de débarquer dans nos salons…