Windows 10 a droit à une mise à jour importante, les TV LG exposées aux pirates : c’est le récap’ !

Hier, on découvrait que les RTX 5080 et 5090 arrivent bientôt, que Windows 10 refusait de se mettre à jour, et qu'Amazon Prime Video accueillait désormais la pub sans possibilité de s'y soustraire gratuitement. Ce jeudi au programme, c'est Windows 10, TV LG et Epic Games Store.

Le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store est un chef d’oeuvre

Après avoir offert Islets puis The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition etThief ces dernières semaines, l’Epic Games Store met à notre disposition Ghostrunner. Sorti en 2020, ce jeu d’action cyberpunk a été salué par la critique et par les joueurs. Outre les éloges de la presse spécialisée, il a notamment obtenu une moyenne de 9/10 sur Steam (sur plus de 40 000 avis). Mais quels sont les points forts de ce titre développé par One More Level ? Découvrez-les dans l’article en lien !

91 000 TV LG étaient exposées à des failles de sécurité

© LG

Propriétaires de téléviseurs LG, attention ! Bitdefender rapporte que pas moins de 91 000 TV ont été exposées à plusieurs failles de sécurité. Celles-ci permettaient potentiellement à des pirates de prendre le contrôle du téléviseur et d’en obtenir l’accès racine. À partir de là, les cybercriminels pouvaient y injecter de dangereux malwares, espionner le trafic du téléviseur, et même s’introduire dans d’autres appareils d’un réseau domestique. Les vulnérabilités ont depuis été corrigées avec la publication d’une mise à jour le 22 mars.

Microsoft déploie une mise à jour importante sur Windows 10

Microsoft a publié la mise à jour cumulative KB5036892 pour Windows 10, version 21H2 et 22H2. La mise à jour corrige surtout plusieurs vulnérabilités de sécurité critiques et importantes dit Microsoft, ainsi que divers bogues connus qui affectaient la fonctionnalité et la stabilité de Windows 10. Deux nouvelles fonctionnalités sont également introduites : l’intégration de Windows Spotlight pour le fond d’écran du bureau, ainsi les widgets sur l’écran de verrouillage, avec des informations supplémentaires telles que la météo, les résultats sportifs, les actualités et les informations financières.