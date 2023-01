Deux Marines trompent une IA militaire avec une technique de Metal Gear Solid

Metal Gear Solid V © Konami

Metal Gear Solid peut s’avérer d’une aide précieuse pour se jouer de l’IA. Rédacteur en chef de la rubrique défense de The Economist, Shashank Joshi a partagé mercredi quelques bonnes feuilles de l’ouvrage Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence dont la sortie est prévue pour le 28 février prochain.

Signé Paul Scharre, ce livre mettra en perspective les rivalités entre les grandes puissances dans le domaine de l’intelligence artificielle, “cette technologie qui change la donne” et qui permet de “dominer l’avenir”. Alors que l’armée américaine est convaincue que l’IA peut combattre les humains, une anecdote a suscité des réactions amusées dans la communauté des gamers.

Deux Marines échappent à une IA en imitant Metal Gear Solid

D’ans l’ouvrage, on apprend que huit Marines ont réussi à tromper un système de ciblage d’intelligence artificielle en utilisant des techniques insolites. Deux d’entre eux se sont notamment cachés sous une boîte pendant 300 mètres. “Vous pouviez les entendre rire tout le temps. Comme Bugs Bunny dans un dessin animé de Looney Tune, se faufilant autour d’Elmer Fudd dans une boîte en carton”, raconte un témoin de la scène pour le moins cocasse.

L’auteur explique que l’IA en question avait seulement été entraînée à détecter des humains qui marchaient. Les techniques utilisées par les Marines (se cacher sous une boîte, se déguiser en arbre, faire des sauts) ont suffi à casser l’algorithme.

Cela vous semble familier ? Les joueurs qui ont poncé Metal Gear Solid se souviendront qu’une telle technique a déjà été éprouvée dans le jeu. Solid Snake et d’autres protagonistes pouvaient en effet périodiquement se cacher sous des boîtes en carton afin d’échapper aux soldats ennemis.

Depuis Metal Gear Survive sorti en 2018, la célèbre franchise est en hibernation. Les fans attendent avec impatience un nouvel opus qui tarde à arriver. Selon plusieurs bruits de couloir, un remake du premier Metal Gear Solid serait en préparation. Et la dernière déclaration de Quinton Flynn (qui donne sa voix à Raiden dans plusieurs opus) a ravivé l’espoir de voir prochainement des projets inédits.