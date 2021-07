Diablo 4 : la création du personnage rend le jeu « le plus inclusif » de la série

Le développement de Diablo 4 continue de bien progresser depuis son officialisation en 2019 avec un trailer sombre et sinistre. Comme à leur habitude, les développeurs viennent de partager sur leur blog le rapport trimestriel de juin. Cette fois-ci, les développeurs se sont concentrés sur la création et la personnalisation du personnage pour donner des nouvelles aux joueurs.

Exemple de création d’un personnage dans Diablo 4 – Crédit : Blizzard Entertainment

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise hack’n slash, Diablo 4 proposera aux joueurs une création totalement personnalisable du personnage. Dans Diablo 3, les joueurs pouvaient seulement choisir la classe et le sexe de leur personnage. Ainsi, Diablo 4 sera le jeu le plus inclusif de la série.

La création du personnage dans Diablo 4 est totalement personnalisable

Le directeur artistique du jeu, John Mueller, a expliqué que « nous avons construit un système de personnalisation de personnage robuste qui est entièrement nouveau pour Diablo et c’était une quantité colossale de travail technique sur les personnages ». Bien entendu, les classes seront toujours aussi présentes et identifiables dans Diablo 4 que dans les précédents opus, mais les joueurs pourront avoir un guerrier unique. Comme l’a précisé Luis Barriga qui est le directeur du jeu, « votre barbare est différent des autres, mais il ressemble toujours indéniablement à un barbare ».

Dans une interview accordée à PCGames, John Mueller a donné plus de précision sur l’objectif des développeurs en ce qui concerne la création du personnage. Il a déclaré que : « À tous les niveaux, avec toutes les classes et tous les personnages, notre objectif est de créer l’expérience la plus inclusive que nous ayons jamais faite avec un jeu Diablo ». Pour Blizzard Entertainment, l’inclusivité est un « pilier très important » des jeux actuels et futurs. Il faut donc s’attendre à ce qu’une telle création du personnage aussi personnalisée soit de plus en plus présente. En plus de la personnalisation, les développeurs ont également prévu des dialogues plus immersifs et un monde ouvert dynamique dans lequel les joueurs évolueront.

« Quelle que soit la manière dont vous vous identifiez, il y a quelque chose pour vous »

Parmi toutes les options de personnalisation du personnage dans Diablo 4, il y a notamment le type de corps, la structure du visage, le maquillage, la coiffure, etc. Selon le directeur artistique, « nous nous sommes penchés sur beaucoup de types de corps différents, beaucoup de personnalités différentes. Quelle que soit la manière dont vous vous identifiez, il y a quelque chose pour vous ».

Les fans sont encore plus impatients de découvrir Diablo 4 après cette présentation détaillée de la création du personnage. Néanmoins, Blizzard Entertainment n’a donné encore aucune date de sortie. En tout cas, Diablo 4 ne sortira pas cette année, mais il arrivera probablement en 2022.

Source : CBR